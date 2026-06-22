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2026台南國際芒果節6/27登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

台南最具夏天季節感的水果盛事「2026台南國際芒果節」即將於6月27日閃耀登場！

臺南市長黃偉哲表示，台南芒果產量全國第一，品質優良也風味獨特，感謝農業部與外交部、外貿協會，幫台南芒果在國際市場上打開通路，近年來在韓國、日本、新加坡等地銷售也取得不錯成績，讓農民辛苦獲得相對應的回報。6/27、28在走馬瀨農場舉辦的台南芒果節活動，將展示各種不同風味的芒果，也邀請各國買家來訪，希望讓更多人了解台南芒果的美味。

農業部部長陳駿季表示，台南為全國重要的芒果產區，每二顆芒果就有一顆來自台南，並以品種豐富、品質優異，深受國內外消費者喜愛。黃偉哲市長近年不餘遺力行銷台南芒果，讓芒果賣到都日本、韓國、新加坡甚至歐洲，獲得相當大的成功。尤其每年辦理台南國際芒果節，不僅能讓更多民眾認識台南芒果的特色與魅力，也能帶動農產品消費及農村觀光發展。農業部將持續與地方政府攜手合作，持續協助拓展市場，提升台灣水果競爭力。

農業局表示， 2026台南國際芒果節以「香約台南，仲夏芒幸福」為主題，主場活動暨開幕活動將於6月27日至28日在走馬瀨農場盛大登場。現場規劃芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育及精彩表演節目，適合親子同遊。活動期間入園門票優惠價100元（原價299元），並加贈50元折價券2張，歡迎全國民眾把握芒果盛產季節，踴躍參與芒果節系列活動，一同體驗台南芒果產業與農村風情。

農業局長李芳林表示，為推廣台南優質芒果及帶動夏季農業觀光，今年芒果節除主場活動外，更串連台南重要芒果產區，規劃一系列產地特色活動，邀請民眾深入產地感受芒果文化魅力。7月5日將於楠西玫瑰綠柏園舉辦「楠西，芒著愛您！」活動；7月11日於左鎮驛站辦理「芒著甜，焙出幸福派對」；7月12日則於玉井果菜市場舉辦「玉井好芒」活動。透過農產展售、食農教育、手作體驗等多元內容，帶領民眾認識台南芒果產業與地方特色。

南市府也誠摯邀請全國民眾於盛夏時節走訪台南，一同參與2026台南國際芒果節，品嚐最新鮮香甜的台南芒果，感受專屬於台南的夏日幸福滋味。

聚傳媒

芒果 台南 黃偉哲

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