雲林廢棄物零容忍 跨單位平台啟動查緝

為強化環境犯罪查緝量能、守護國土資源及環境品質，雲林縣政府今天邀集檢警調等相關單位，透過建立跨機關查緝合作平台，展現中央與地方攜手打擊環境犯罪、守護環境正義的決心。

雲林縣政府今天舉辦「美麗雲林×守護未來 檢警調環林查緝平台結盟記者會」，邀集檢警調等相關單位共同參與。

根據雲林地檢署統計，從112年到115年5月止，環保案件偵辦終結廢棄物475案、總起訴簡判有878人、查扣與沒收總額新台幣2255萬元。

雲林縣長張麗善表示，此次查緝平台結盟不僅象徵跨機關合作的重要里程碑，也展現廢棄物零容忍的決心。未來檢警調環林查緝平台將透過情資共享、聯合查緝、專業分工及科技執法等機制，加強查處非法棄置廢棄物、環境污染、盜採土石、濫墾濫伐及破壞自然資源等不法行為，提升案件查辦效率與執法量能，共同維護環境品質與國土資源安全。

雲林地檢署檢察長林秀敏指出，環境及國土犯罪模式已轉型，從過去單點個別傾倒，現轉為組織型計畫型態，甚至以合法掩護非法的非法掩埋，所以不再是單一機關能夠完成查緝，透過平台結盟，希望讓情資能夠及時通報，檢警調能夠及早介入，減少對環境的損害，行政與司法能夠無縫接軌，讓組織性或結構性、甚至黑道介入的不法能夠徹底瓦解。

另外，檢方也會加強追討犯罪所得，讓真正污染的行為人能夠負起回復原狀的責任。未來雲林地檢署會結合縣政府及所有網絡單位，以科技偵查及團隊辦案方式，守護雲林的土地。

雲林縣環保局長張喬維強調，稽查大隊透過無人機、監視器等方式查緝不法行為。同時，今年7月至9月大執法期間提高罰則及檢舉獎金，民眾如亂丟垃圾最高處分6000元，檢舉獎勵金達50%，也就是最高3000元，鼓勵民眾拍照檢舉，全民參與，守護環境。