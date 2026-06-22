連日雨勢雲林農漁業災情擴大 高梁發芽被棄、文蛤嚴重受損

日前梅雨鋒面為中南部帶來連日雨勢，雲林縣農漁業災情持續擴大，縣長張麗善今先後前往口湖鄉勘查高粱災損，再趕赴麥寮鄉了解文蛤養殖受損情形。她喊話中央盡速啟動天然災害現金救助，協助農漁民度過難關、盡快復耕復養。

口湖鄉農民呂謂坤與學甲農會、金門酒廠契作高粱，今年邁入第三年，共種植50公頃，原本採保價收購，每公斤25元，每分地平均可收成約300公斤，不料眼看即將採收，卻因豪雨導致穗上發芽，酒廠不予收購，讓他血本無歸，他無奈表示，「「只要一顆高粱發芽，整批就不能收」，損失超過百萬。

雲林縣高粱種植面積約222公頃，主要分布於口湖、四湖、北港、水林及元長等鄉鎮，今年3月播種，目前正值採收期。台南區農業改良場朴子分場長陳鐶斌指出，今年3月中旬播種、已達成熟期的高粱，多數都有穗上發芽情形，經過4、5天後芽體又因高溫乾枯，成熟高粱只要遇上連續降雨，就容易發生穗上發芽，各鄉鎮應趕快辦理四方會勘。

除了高粱受災，沿海文蛤養殖也因連日豪雨遭受重創。目前雲林縣文蛤養殖面積約2200公頃，以台西、麥寮地區最為集中，其中麥寮已有多處養殖區傳出災情，台西地區受損情況也相當嚴重。

麥寮養殖戶林清富表示，自己養殖的文蛤已經養了半年，原本再過不久就能採收，沒想到一場豪雨，整池幾乎全軍覆沒，損失超過400萬元，「養這麼多年，從來沒有遇過這麼嚴重的狀況。」另一名曾姓養殖戶也說，目前損失約四成，許多文蛤已陸續死亡，只能趕快清理池底，希望不要再擴大感染。

張麗善表示，雲林高粱正值採收期，卻因連日降雨造成穗上發芽，酒廠拒收；文蛤則因鹽度驟降、水質惡化而大量死亡，盼中央趕快啟動天然災害現金救助，協助農漁民度過難關、盡快復耕復養。

雲林縣沿海文蛤養殖因連日豪雨遭受重創，縣長張麗善（左四）等人今勘災了解文蛤養殖受損情形。記者陳雅玲／攝影

雲林縣口湖鄉農民呂謂坤（左二）與學甲農會、金門酒廠契作高粱，因豪雨導致穗上發芽，酒廠不予收購，縣長張麗善（右二）到場會勘。記者陳雅玲／攝影

雲林縣沿海文蛤養殖因連日豪雨遭受重創，縣長張麗善（左四）等人今勘災了解文蛤養殖受損情形。記者陳雅玲／攝影

雲林縣沿海文蛤養殖因連日豪雨遭受重創。記者陳雅玲／攝影

口湖鄉農民呂謂坤與學甲農會、金門酒廠契作高粱，因豪雨導致穗上發芽，酒廠不予收購。記者陳雅玲／攝影

口湖鄉農民呂謂坤與學甲農會、金門酒廠契作高粱，因豪雨導致穗上發芽，酒廠不予收購。記者陳雅玲／攝影