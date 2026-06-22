台南國際芒果節 6月27日登場

盛夏來臨，台南最具夏天季節感的水果盛事「2026台南國際芒果節」即將於6月27日閃耀登場！市府22日於永華市政中心舉辦宣傳記者會，台南市長黃偉哲與農業部部長陳駿季聯袂為台南芒果香甜滋味促銷。除現場製作芒果創意料理，黃偉哲也致贈能一次吃到5種品項芒果的「紅寶石禮盒」給陳駿季，讓部長能品嘗各式不同美味的台南芒果。

市長黃偉哲表示，台南芒果產量全國第一，品質優良也風味獨特，感謝農業部與外交部、外貿協會，幫台南芒果在國際市場上打開通路，近年來在韓國、日本、新加坡等地銷售也取得不錯成績，讓農民辛苦獲得相對應的回報。6/27、28在走馬瀨農場舉辦的台南芒果節活動，將展示各種不同風味的芒果，也邀請各國買家來訪，希望讓更多人了解台南芒果的美味。

農業部部長陳駿季表示，台南為全國重要的芒果產區，每二顆芒果就有一顆來自台南，並以品種豐富、品質優異，深受國內外消費者喜愛。黃偉哲市長近年不餘遺力行銷台南芒果，讓芒果賣到都日本、韓國、新加坡甚至歐洲，獲得相當大的成功。尤其每年辦理台南國際芒果節，不僅能讓更多民眾認識台南芒果的特色與魅力，也能帶動農產品消費及農村觀光發展。農業部將持續與地方政府攜手合作，持續協助拓展市場，提升台灣水果競爭力。

農業局表示，2026台南國際芒果節以「香約台南，仲夏芒幸福」為主題，主場活動暨開幕活動將於6月27日至28日在走馬瀨農場盛大登場。現場規劃芒果主題手作體驗、互動遊戲、農產展售、食農教育及精彩表演節目，適合親子同遊。活動期間入園門票優惠價100元（原價299元），並加贈50元折價券2張，歡迎全國民眾把握芒果盛產季節，踴躍參與芒果節系列活動，一同體驗台南芒果產業與農村風情。

今日記者會黃偉哲也與陳駿季一同製作「夏日芒果莎莎」，金黃色的芒果果肉，與其他鮮豔水果、堅果涼拌後的清爽感，光看就讓人味蕾全開；同時也邀請各芒果產區農會及產地活動執行單位展示在地特色農特產品，並結合台南遠東香格里拉飯店、台南晶英酒店、台南老爺行旅、維悅酒店及禧榕軒大飯店等旅宿業者，以創意芒果料理及特色甜點展現台南芒果多元魅力。

農業局長李芳林表示，為推廣台南優質芒果及帶動夏季農業觀光，今年芒果節除主場活動外，更串連台南重要芒果產區，規劃一系列產地特色活動，邀請民眾深入產地感受芒果文化魅力。7月5日將於楠西玫瑰綠柏園舉辦「楠西，芒著愛您！」活動；7月11日於左鎮驛站辦理「芒著甜，焙出幸福派對」；7月12日則於玉井果菜市場舉辦「玉井好芒」活動。透過農產展售、食農教育、手作體驗等多元內容，帶領民眾認識台南芒果產業與地方特色。

南市府也誠摯邀請全國民眾於盛夏時節走訪台南，一同參與2026台南國際芒果節，品嚐最新鮮香甜的台南芒果，感受專屬於台南的夏日幸福滋味。想品嘗最鮮甜的台南芒果，只要搜尋活動官網或掃QR Code，即可取得各產區訂購資訊，將最新鮮、最香甜、最道地的台南芒果直接宅配到家。無論送禮或自用，都能輕鬆把台南夏天的甜蜜滋味一次帶回家。