炎熱難耐 南市府市場處推清爽美食地圖邀遊客品嘗

各地近來迭創高溫令人難耐，台南傳統市場順應節氣，推出清爽美食地圖，盤點出25處市場48攤位，推出多樣消暑美味，從古早味飲品、手工甜點到當季鮮食，邀請民眾走進市場細細品嘗。

南市府經發局市場處今在民治市政中心開記者會，經發局說，攤商多會因應夏季需求調整商品內容，從食材挑選到料理方式，都以清爽、易入口為方向。對於食慾不佳的民眾而言，市場不僅是採買食材的地方，更是可以邊逛邊吃、慢慢找回胃口的消暑空間。

市場處代理處長林士群表示，各市場皆有特色鮮明的消暑選擇；例如鴨母寮公有零售市場「南青水果商店」販售充滿懷舊風味的「阿婆水」，是不少在地人從小喝到大的共同記憶；水仙宮公有零售市場「93攤綠竹筍專賣店」主打每日現採現煮的關廟綠竹筍，搭配慢火滷製的滷牛腱，一清一濃、清爽解膩。

此外，安平公有零售市場「蔡斯文手作料理」推出全麥涼麵、涼拌木耳及水蘿蔔等夏日輕食，爽口開胃；玉井公有零售市場「珍手作」以天然食材製作多款古早味甜點，清甜不膩；菁寮公有零售市場「和興冰菓部」的招牌雞蛋牛奶冰口感綿密細緻，是夏日消暑的人氣選擇，邀請民眾走進市場，在炎炎夏日中找到屬於自己消暑滋味。

更多資訊可至「臺南市市場巡禮粉絲專頁」及「臺南市市場處官網」查詢。

玉井公有零售市場的珍手作，採天然食材製作多款古早味甜點，訴求安心地讓自己小孩也能健康吃。記者謝進盛／翻攝

位於鴨母寮市場的阿婆水，讓人在消暑同時可回味古早的人情味。記者謝進盛／翻攝

水仙宮的綠竹筍專賣店，主打從產地到餐桌，讓人品嚐竹筍的自然美味，搭配滷牛腱，讓人在炎夏也能開胃。記者謝進盛／翻攝

台南傳統市場順應節氣，推出清爽美食地圖，邀請民眾走進市場細細品嘗。

菁寮市場和興冰菓部，創立於1934年，早期曾是熱門相親場所，經典品項冬瓜茶是傳情暗號，讓人可復刻父母輩的甜蜜滋味。記者謝進盛／翻攝