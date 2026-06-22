台南芒果進入盛產期 陳駿季：全台每2顆芒果就有1顆來自台南

盛夏來臨，台南芒果進入產量高峰期，預計較往年正常量產增加3成，台南市政府今舉辦「台南國際芒果節」記者會，農業部長陳駿季受邀出席，他也提到，市場上「每2顆芒果，就有1顆來自台南」，足見台南芒果在台灣及國際市場舉足輕重。

陳駿季表示，台灣芒果產業極具競爭力，全台種植面積約達1萬3千多公頃（不含土芒果），台南就占約6900公頃，比例高達一半，近年來台南市長黃偉哲在國際行銷上努力，足跡遍及法國、荷蘭及韓國，近期在農業部、外交部與地方政府共同協力下，成功將韓國優惠關稅期間延展至8月15日，大幅提升芒果外銷韓國的競爭力。

他也提到，位於玉井的「國際冷鏈物流中心」預計今年正式啟用，將進一步提升農產品保鮮品質與外銷能量，同時農業部也積極推動加工產業，並與國內多家連鎖通路建立良好關係，5月底開始便陸續展開多元促銷，讓國內消費者能便利地買到新鮮、高品質的芒果。

陳駿季表示，台灣農產品品質優良，不畏懼國際競爭，未來農業部將持續與台南市政府緊密合作，透過外銷、冷鏈、加工與國內通路行銷等多管齊下，將台南優質芒果推向全世界，也呼籲全台民眾以行動支持台灣農業，一同品嘗夏日最甜美的台南芒果。

黃偉哲表示，今年台南國際芒果節以「香約台南・仲夏芒幸福」為主題，將於27、28日在大內走馬瀨農場熱鬧登場揭開活動序幕，現場規畫豐富內容，而後續系列活動將由楠西、左鎮等產區接力舉辦，7月12日壓軸則在玉井青果市場，帶領民眾深入認識台南芒果產業發展、產地文化及地方特色。

2026台南國際芒果節以「香約台南・仲夏芒幸福」為主題，27、28日將在大內走馬瀨農場熱鬧登場，南市府今舉辦記者會，為活動提前暖身。記者萬于甄／攝影

台南市長黃偉哲（左）致贈「台南芒果寶盒」給予農業部長陳駿季（中），可一次品嘗多種不同品種的芒果。記者萬于甄／攝影