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嘉義市銷售額連7年創新高 購物節送百萬現金與汽車

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影
嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影

嘉義購物節將於7月1日起至10月11日盛大登場，市府今天宣布活動時程外，並預告今年整合住宿與消費優惠，祭出好康五連發回饋機制，更加入百萬現金與百萬元汽車大獎。副市長林瑞彥表示，嘉義市營利事業銷售額連續7年創下歷史新高，展現強勁城市經濟動能。

林瑞彥說明，購物節活動深受各界好評，去年吸引超過90萬筆消費發票登錄，總額達13.5億元。為延續經濟效益，今年特別感謝不動產商業同業公會連續6年贊助電動機車，及旅館商業同業公會連續7年號召業者共同響應住宿送600元嘉遊金，感謝在地業者全力支持。

建設處長羅資政表示，今年購物節推出「來嘉住宿好康五連發」，民眾入住特約旅宿可獲600元嘉遊金電子券，並透過登錄發票參加週週抽好禮、特約加碼抽及載具專屬抽，消費累計積分還有機會角逐「嘉購王」爭霸戰，贏得iPhone手機及市值14萬元名牌包。

市府全面導入數位化，將嘉遊金整合至購物節LINE官方帳號，民眾憑7月1日起至10月11日間在嘉義市店家消費的發票，每累積500元即可獲得一個抽獎機會，每人最多可獲200個抽獎序號，不僅有機會抽中百萬現金，還有機會將市值139.9萬元汽車開回家。市府邀請全國民眾踴躍參加，詳細資訊可關注嘉義市購物節Facebook粉絲專頁。

嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影
嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影

嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影
嘉義市購物節7月開跑，住宿送600元嘉遊金，好康五連發，滿500元抽百萬現金與汽車。記者李宗祐／攝影

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