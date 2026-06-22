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影／南市第6座心衛生中心麻豆揭牌 首創心理健康教育館

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館，市長黃偉哲聽取相關人員簡報設施。記者謝進盛／攝影
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館，市長黃偉哲聽取相關人員簡報設施。記者謝進盛／攝影

台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館，市長黃偉哲一行人也實際體驗相關旗艦型設施，希望透過展示、互動遊戲及體驗設計，深化市民健康識能。

台南市政府預計至2028年全市設置7處心理健康衛生中心，目前已有鹽水、北區、善化、關廟、安南據點，麻豆是第6處，落腳在曾文願景園區，更規畫全台首創心理健康教育館，今上午由黃偉哲、衛福部次長莊人祥、立委陳亭妃、衛生局長李翠鳳等人揭牌，市議員吳通龍、麻豆區長楊政舉及多名里長也與會，現場熱鬧滾滾。

李翠鳳簡報時說，在市長黃偉哲裁示下，麻豆社區心理衛生中心利用原首府大學舊址活化，規畫有諮商、會議室、多功能活動教室及職能工作坊，可辦理心理衛生講座、教育訓練至、職能團體活動等，全台首創心理健康教育館，安排以參觀博物館形式，透過展示、互動遊戲及體驗設計方式，讓市民能輕鬆學習及接觸心理健康議題。

黃偉哲、陳亭妃等人也逐一參觀，體驗相關設施，在一些互動遊戲安排，學習讓自己身體不同對話、紓壓，黃也打趣說，近來，影集「鐵拳教育」引起社會廣大討論，教育工作者也可來此體驗、諮詢，感受身心靈放鬆、充電。

莊人祥受訪時也說，衛福部規畫在2030年全台規畫101座心衛中心，目前已有73座運作，國人15至45歲，每年可享有3次免費健康諮詢服務，鄉親們可多加多利用。

台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影

台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影

台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館。記者謝進盛／攝影

台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館，市長黃偉哲等人入內親自體驗。記者謝進盛／攝影
台南市第6座社區心理衛生中心，今上午在麻豆曾文願景園區揭牌，更設有全台首創心理健康教育館，市長黃偉哲等人入內親自體驗。記者謝進盛／攝影

黃偉哲 莊人祥 陳亭妃

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