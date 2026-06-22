雲林文蛤洗「三溫暖」 大量死亡

連續豪雨造成雲林沿海地區崩堤，雨水大量灌進魚塭，水質因此變淡，加上轉晴後烈日照射，台西鄉傳出文蛤死亡達九成，有的業者甚至全軍覆沒，撈起大批蛤屍欲哭無淚，喊話「延遲性災損未列入天災補助」。

雲縣府農業處指出，針對沿海地區傳出文蛤大量死亡，縣府近日也陸續有接獲各鄉鎮公所回報，對於延遲性養殖災損，預計今天啟動四方會勘，再將結果呈報中央。

台西養殖專區先前約十天豪雨，沖破許多魚塭堤岸，大量雨水灌入魚塭，沖淡了水質鹹度，養殖戶昨撈起池底的死蛤，業者丁海鴻說，他放養一公頃文蛤快一年，已可採收了，如今卻全軍覆沒，損失達一五○萬元。

多名業者也說，先前大量梅雨沖淡魚塭鹹度，近日轉晴烈日高照，文蛤悶在池底如洗三溫暖，幾天來即便天天抽海水平衡鹹度也無濟於事，照樣死光光，由於文蛤養殖尚未列入災害補助，損失慘重，盼政府能補助災損，協助早日復耕。

由於近年來每年梅雨季，沿海文蛤接連傳出大量死亡災情，有數十年養殖經驗的養殖戶黃漢城認為，除了氣候變遷，最重要是多年來雲林地區養殖的文蛤苗，近親繁殖已使用數十年，使得蛤苗先天體質變弱，加上天氣或水質一變，就大量死亡，和人一樣，「體質不佳」容易生病感冒同樣意思。

黃漢城等人也期待政府漁政單位，能協助從國外進口新的文蛤苗種，重新進行配種復育，培育出適合台灣水質和天氣的新蛤苗，因應台灣近年多變的氣候，文蛤養殖業才能更上一層樓，否則年年頻傳蛤災也不是辦法。