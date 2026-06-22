星期評論／高溫治理政策 台南不能再等

今年夏天，台南山區屢次測得全國最高溫，凸顯極端天氣對生活的衝擊，從通勤族、戶外工作者、孩童遊具到觀光客，幾乎無人能置身事外；面對愈來愈頻繁的熱浪，城市治理思維也應跟著改變，高溫不再只是天氣議題，更是公共安全、都市設計與社會韌性的挑戰。

據氣象署統計，台南年均溫及超過卅度的高溫日數皆居全台前段班。近期市議會總質詢中，多名議員不約而同將焦點放在高溫議題上，反映民眾對生活環境的切身感受，包括兒童遊戲場金屬遊具曝曬後溫度動輒超過五十度、公車候車空間陽春簡陋須頂著烈日等車，戶外勞工、農漁民、義交、執勤警員等更長時間暴露於高溫環境，熱傷害風險持續增加。

有議員提出制定「高溫應對指引白皮書」，建立高溫預警與分級應變制度，整合衛生、教育、勞工、交通、社會及工務等局處資源，針對不同風險等級啟動戶外工作防護、弱勢關懷、校園活動調整及醫療整備等措施，值得重視。

國際城市早已將高溫視為治理課題，法國巴黎在二○一九年遭遇致命熱浪後推動「涼爽島嶼」計畫，民眾在步行數分鐘內即可抵達遮蔭或降溫空間，韓國首爾則於大型路口設置遮陽傘、新北市部分路口也導入自動化遮陽設施。

行政院今年將「國土綠蔭」列為國家級韌性基礎建設，並推動「都市林」氣候調適計畫，而長期投入台江流域環境營造的台南社大台江分校也倡議將排水線、水圳綠道化，打造串聯聚落的「環村綠道」，兼具通風、降溫、休憩與步行功能。

極端高溫成為城市必須面對的新常態，考驗城市治理能力，眼前台南的街道缺乏遮蔭、候車環境不友善，將降低日常生活、旅遊品質，也削弱搭乘公共運輸意願，是高溫治理藍圖不可或缺的基礎建設。