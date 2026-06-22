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百里侯爭霸／延續五星 張嘉郡：雲林不能缺席AI潮流

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲蕭白雪／專訪
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡接受聯合報專訪表示，雲林處於一躍而上的關鍵時刻，要讓雲林跟上ＡＩ時代的火車。記者黃仲裕／攝影
國民黨雲林縣長參選人張嘉郡接受聯合報專訪表示，雲林處於一躍而上的關鍵時刻，要讓雲林跟上ＡＩ時代的火車。記者黃仲裕／攝影

國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡，要延續姑姑張麗善「五星級」治理，她接受聯合報專訪表示，鄉親常說「厝起一半毋通換師傅」，她會擘畫教育黃金十年白皮書、農工科技產業園區等治縣藍圖，「ＡＩ時代雲林不能掉隊，升級的這根關鍵梁柱由我來搭起」。

張嘉郡的父親是雲林前縣長張榮味，姑姑張麗善是現任縣長，她直言，政治啟蒙是來自姑姑，從擔任姑姑助理，跟著上山下海跑基層，看到土石崩落、海水倒灌淹水的苦難，姑姑都能一一化解，甚至七年政績亮眼、贏得「五星級縣長」美名，感受尤深。

觸及敏感的家族問題，對個人而言是包袱或是養分？張嘉郡認為，家族政治是舊時代的思維，她並以人物圖像來比喻，直言假如沒被畫在中間，並不代表分量不夠，她是什麼樣的政治人物，要靠自己努力讓大家來定義，沒必要貼標籤，將會加倍努力，讓大家看見光芒。

因此，她以參政理念與未來擘畫，在養分或包袱之間，給出最明確的答案。今年三月，張嘉郡以教育為起手式，推出首波政見「雲林教育黃金十年白皮書」，以品德、ＡＩ、雙語為課程三大層面走向國際。

順應時代追求健康的需求，張嘉郡表示，將催生「斗六小巨蛋」，結合商圈打造雲林第一座運動、演藝、電競場域，加上一鄉一匹克球場，擘畫健康城市，「誰說農業縣就只能有雞蛋不能有巨蛋？」

她也指出，會延續完成科技農業、九加一園區、斗六鐵路高架化等重大政策，建立跨黨派溝通平台，不分黨派交流、發聲，補足彼此不足，她參選沒有要跟誰鬥，尤其雲林處於一躍而上的關鍵時刻，不能掉隊，大家可一起努力，讓雲林跟上ＡＩ時代的火車。

雲林不缺水、電和土地，她說，未來這個科技戰場，只缺一個能夠帶領走向國際化、招商引資的縣長，「只要給我時間，我必能做到」，不跟上只會離得愈來愈遠，這就是鄉親常說的「房子蓋一半，不能換師傅」。

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