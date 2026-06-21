快訊

照片曝！花蓮深山驚見「新堰塞湖」 距馬太鞍崩塌地7公里

持刀攻擊啦啦隊員汶汶！中年狂粉遭送辦 檢方複訊後聲押

國軍明起實施五天四夜 立即備戰操演

聽新聞
0:00 / 0:00

影／水鴨大軍回歸水稻田豢養 雲林古法成功種出「鴨間稻」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝
有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣大埤鄉三結社區發展協會以0.4公頃稻田，首度引用古老農法種植「鴨間稻」，讓百隻水鴨下田「巡田水」，傳達友善耕種理念，如今稻已豐肥成熟，下月可望大豐收，將提供給長青食堂並開發友善稻米產品，創造社區經濟，讓年輕一輩認識永續天然農法。

大埤鄉每年種稻面積達5000公頃，有雲林米鄉之稱，最近一期稻作即將收成。三結社區發展協會理事長黃迺勛指出，早年傳統的鴨間稻，係在插秧後半個月，待稻株發芽後，把除螺和除蟲工作交給鴨子捕食。

他說，隨著農業技術進步，大多農民習慣噴灑化學肥料或農藥，「鴨間稻」古老農法在鄉間沒落，為讓年輕一輩了解早期、天然永續農法，今年一期稻作推行鴨間稻，重新找回古早農村鴨子在田間划水覓食的景象。

黃迺勛表示，協會以0.3公頃種植台梗16號稻米，再以0.1公頃飼養鴨，插秧半個月後，鴨子就可上工「巡田水」，鴨群走進稻田吃蟲，再利用鴨糞作為天然肥料，如今稻米熟成，下月可採收。收成後鴨子再放進田裡，清理殘留的碎穀及野生螺，為下一季農作整田。

未來收成的稻米將提供長青食堂，其餘則開發包裝米及米餅等農特產，開創社區經濟。黃迺勛表示，社區預定7月11日舉辦食農教育，讓民眾體驗手工割稻、傳統打稻、玩風鼓，品嘗風味餐，感受農家樂，希望未來擴大鴨間稻農法，讓更多人可以認同永續農業理念。

有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝
有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝

有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米，下月就可收成。記者蔡維斌／攝影
有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米，下月就可收成。記者蔡維斌／攝影

有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝
有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝

雲林 稻米

延伸閱讀

陽管處攜農友減藥 保育類赤腹游蛇重返竹子湖

國人幾乎不吃？鳳梨釋迦挨酸仰賴中共鼻息 農業部：標準「養套殺」

糧食大豐收…削弱「聖嬰」衝擊 各國提前部署措施有助限縮影響

雨後烈日高照雲林文蛤暴斃慘重 養殖戶疑因「近親繁殖」盼政府援助

相關新聞

影／水鴨大軍回歸水稻田豢養 雲林古法成功種出「鴨間稻」

雲林縣大埤鄉三結社區發展協會以0.4公頃稻田，首度引用古老農法種植「鴨間稻」，讓百隻水鴨下田「巡田水」，傳達友善耕種理念，如今稻已豐肥成熟，下月可望大豐收，將提供給長青食堂並開發友善稻米產品，創造社區經濟，讓年輕一輩認識永續天然農法。

雨後烈日高照雲林文蛤暴斃慘重 養殖戶疑因「近親繁殖」盼政府援助

連續豪雨崩堤，雨水大量灌進魚塭造成水質變淡，加上轉晴烈日照射，台西沿海傳出文蛤大量暴斃，死亡達9成，有的甚至全軍覆沒，延遲性災損未列入天災補助，業者撈起大批蛤屍，欲哭無淚，雲林縣府表示，兩天來陸續接獲沿海各鄉回報，預計明天啟重四方會勘後再呈報中央。

台南暑假開啟「安平-馬公」海上航線 直奔澎湖追花火

暑假將至，不少家長規畫親子出遊，台南今年除有直飛日本熊本、沖繩等國際航線外，海上觀光航線也將在30日啟航，南市觀旅局今年攜手詠傑海運「雙吉福氣輪」，配合澎湖花火節及台南將軍吼演唱會檔期，每周二、五往返台南與澎湖，提供民眾暑期雙城海陸旅遊新選擇。

精華地段「一位難求」…永康拖吊場將遷 原址改建立體停車場

台南永康區逾廿三萬人，全市人口最多，但議員認為位於永大路精華地段的永康拖吊場，未能發揮土地最大效益，要求遷移並規畫為立體停車場及多目標使用，交通局表示，今年已編列一二○萬元規畫設計，確定將遷到東區拖吊場旁公有地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。