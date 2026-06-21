影／水鴨大軍回歸水稻田豢養 雲林古法成功種出「鴨間稻」

雲林縣大埤鄉三結社區發展協會以0.4公頃稻田，首度引用古老農法種植「鴨間稻」，讓百隻水鴨下田「巡田水」，傳達友善耕種理念，如今稻已豐肥成熟，下月可望大豐收，將提供給長青食堂並開發友善稻米產品，創造社區經濟，讓年輕一輩認識永續天然農法。

大埤鄉每年種稻面積達5000公頃，有雲林米鄉之稱，最近一期稻作即將收成。三結社區發展協會理事長黃迺勛指出，早年傳統的鴨間稻，係在插秧後半個月，待稻株發芽後，把除螺和除蟲工作交給鴨子捕食。

他說，隨著農業技術進步，大多農民習慣噴灑化學肥料或農藥，「鴨間稻」古老農法在鄉間沒落，為讓年輕一輩了解早期、天然永續農法，今年一期稻作推行鴨間稻，重新找回古早農村鴨子在田間划水覓食的景象。

黃迺勛表示，協會以0.3公頃種植台梗16號稻米，再以0.1公頃飼養鴨，插秧半個月後，鴨子就可上工「巡田水」，鴨群走進稻田吃蟲，再利用鴨糞作為天然肥料，如今稻米熟成，下月可採收。收成後鴨子再放進田裡，清理殘留的碎穀及野生螺，為下一季農作整田。

未來收成的稻米將提供長青食堂，其餘則開發包裝米及米餅等農特產，開創社區經濟。黃迺勛表示，社區預定7月11日舉辦食農教育，讓民眾體驗手工割稻、傳統打稻、玩風鼓，品嘗風味餐，感受農家樂，希望未來擴大鴨間稻農法，讓更多人可以認同永續農業理念。

有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米。記者蔡維斌／翻攝

有雲林米鄉之稱的大埤鄉三結社區發展協會推動傳統鴨間稻，讓鴨子生活在田間成為除蟲巡田的工作鴨，成功種植友善稻米，下月就可收成。記者蔡維斌／攝影