2026台南市國際龍舟錦標賽 結合藝文盛宴打造端午盛會

2026臺南市國際龍舟錦標賽除精彩刺激的龍舟競賽外，也結合傳統藝文展演，打造兼具體育與文化特色的端午盛會。20日晚間，享譽國內外的明華園戲劇總團於臺南運河畔盛大演出《百仙齊賀》及《英雄佳人》兩齣經典大戲，以精湛演技、華麗服飾及震撼舞臺效果，為龍舟賽增添濃厚藝文氣息，吸引大批民眾到場觀賞，共同感受傳統戲曲的藝術魅力。

臺南市政府體育局陳良乾局長表示，今年適逢安平運河通航百年，體育局擴大辦理龍舟賽，除了競賽獎金突破150萬元、調整賽制，讓每個參賽隊伍至少可以參與兩場比賽，爭取最高榮譽，還規劃許多藝文展演活動及142攤特色市集。今年特別邀請國寶級的明華園戲劇總團帶來精彩絕倫的演出，希望讓民眾在欣賞龍舟賽事之餘，也能近距離感受臺灣傳統表演藝術之美。為感謝明華園團隊熱情參與及精彩演出，陳良乾局長特別致贈紀念品，表達誠摯謝意，感謝團隊為臺南市民及全國遊客帶來一場高水準的文化饗宴，讓運河畔在端午佳節期間充滿熱鬧的佳節氛圍。

體育局陳良乾局長進一步表示，明華園戲劇總團長年深耕本土文化，其優質豐富的演出內容，總能帶來熱烈回響。昨晚運河畔及周邊步道湧入大批觀眾，許多民眾提早到場卡位，就是為了一睹明華園的風采。現場掌聲、歡笑聲此起彼落，熱鬧氣氛將臺南運河點綴得更加璀璨，也讓龍舟賽成為兼具競技與文化魅力的城市嘉年華。21日是龍舟賽的最後一天，除了將進行刺激的決賽賽程，晚間也特別邀請九天民俗技藝團接力演出《鼓舞神威》，以震撼鼓陣、民俗技藝及磅礡演出為龍舟賽畫下完美句點。歡迎全國民眾把握機會來到臺南運河，共同見證運河百年與龍舟賽事的盛況。

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