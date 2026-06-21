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銳減僅剩32棵 搶救台南新市白蓮霧樹跟時間賽跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新市白蓮霧樹數量銳減，「綠寶石」美譽的白蓮霧更顯珍貴。記者謝進盛／翻攝
台南新市白蓮霧樹數量銳減，「綠寶石」美譽的白蓮霧更顯珍貴。記者謝進盛／翻攝

台南市新市區著名白蓮霧樹數量持續銳減，最新數量已減至32棵，憂心白蓮霧樹消失殆盡，地方疾呼保護及復育白蓮霧樹，讓新市特有的「綠寶石」產業特色延續下去。

「2026新市區白蓮霧節展售活動－翠玉寶石生活節」今在新市區三里聯合活動中心登場，市長黃偉哲出席活動，並邀請各地民眾把握白蓮霧產季，一同走進新市品嘗有「綠寶石」美譽的白蓮霧，感受台南農業豐沛活力與地方特色。

新市白蓮霧樹近年來因南科開發帶動土地出售、經濟效益低落，以及栽培管理困難，白蓮霧樹數量不斷減少；2002至2004年普查時有88棵百年白蓮霧樹，2014年已銳減至60棵。2022年再次盤點僅剩38棵，今年最新統計僅剩32棵，讓有志之士憂心忡忡。

黃偉哲表示，新市白蓮霧不僅是深受消費者喜愛，更是地方重要的文化資產與共同記憶。白蓮霧果肉細緻、口感清甜、風味獨特，更承載地方農民長年投入栽培與復育的心血。

新市區公所表示，除持續復育保護白蓮霧樹，也舉辦產業文化活動，這次活動以「翠玉寶石生活節」為主題，規畫趣味闖關遊戲、特色市集及農產推廣等豐富內容，展現新市區推動白蓮霧復育及保存在地農業文化的成果。

現場並邀請新市在地白蓮霧產銷班、社內社區發展協會及張氏農場等單位共同參與，由深耕白蓮霧多年的職人們為此次活動帶來果肉細緻、清香限量的白蓮霧及特色美食，讓民眾感受新市農產魅力。

此外，活動特別推出「寶石獵人手作實驗室」DIY體驗、拍照打卡區「寶石光芒打卡區」，以及深受年輕族群喜愛的韓式拍貼機「寶石印記收藏家」等特色活動，讓大小朋友都能留下專屬於夏日寶石節的美好回憶，並透過安排區內學校及團體帶來精彩藝文演出，更多活動詳情請搜尋「臺南市新市區公所」臉書粉絲專頁查詢https://www.facebook.com/744Sinshih。

台南新市白蓮霧樹數量銳減，「綠寶石」美譽的白蓮霧更顯珍貴。記者謝進盛／翻攝
台南新市白蓮霧樹數量銳減，「綠寶石」美譽的白蓮霧更顯珍貴。記者謝進盛／翻攝

「2026新市區白蓮霧節展售活動－翠玉寶石生活節」今在新市區三里聯合活動中心登場，市長黃偉哲（中）等人出席活動。記者謝進盛／翻攝
「2026新市區白蓮霧節展售活動－翠玉寶石生活節」今在新市區三里聯合活動中心登場，市長黃偉哲（中）等人出席活動。記者謝進盛／翻攝

蓮霧 台南 黃偉哲

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