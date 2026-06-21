雨後烈日高照雲林文蛤暴斃慘重 養殖戶疑因「近親繁殖」盼政府援助

連續豪雨崩堤，雨水大量灌進魚塭造成水質變淡，加上轉晴烈日照射，台西沿海傳出文蛤大量暴斃，死亡達9成，有的甚至全軍覆沒，延遲性災損未列入天災補助，業者撈起大批蛤屍，欲哭無淚，雲林縣府表示，兩天來陸續接獲沿海各鄉回報，預計明天啟重四方會勘後再呈報中央。

雲林縣台西養殖專區，先前約十天豪雨，沖破許多魚塭堤岸，大量雨水灌入魚塭，沖淡了水質鹹度，養殖戶今天撈起池底的死蛤，欲哭無淚，業者丁海鴻說，他放養1公頃文蛤快一年已可採收了，如今卻全軍覆沒，損失達150萬元。

多位業者說，先前大量梅雨沖淡魚塭鹹度，近日轉晴烈日高照，文蛤悶在池底如洗三溫暖，幾天來即便天天抽海水平衡鹽度也無濟於事，照樣死光光，由於文蛤養殖尚未列入災害補助，多月心血一夕泡湯，損失慘重，盼政府能補助災損，協助早日復耕。

由於近年來每年梅雨季，沿海文蛤接連傳出大量死亡災情；有數十年養殖經驗的養殖戶黃漢城認為，除了氣候變遷，最重要是多年來雲林地區養殖的文蛤苗，近親繁殖已使用數十年，使得蛤苗先天體質變弱，再加上天氣或水質一變，就大量死亡，和人一樣，體質不佳容易生病感冒意思一樣。

因此，黃漢城等人期待政府漁政單位，能協助從國外進口新的文蛤苗種，重新進行配種復育，培育出適合台灣水質和天氣的新蛤苗，因應台灣近年多變的氣候，文蛤養殖業才能更上一層樓，否則年年頻傳蛤災也不是辦法。

雲林縣府農業處指出，針對沿海地區傳出文蛤大量暴斃，縣府近日也陸續有接獲各鄉鎮公所回報，對於延遲性養殖災損，預計明天啟動四方會勘，再將結果呈報中央。

雲林沿海雨後轉晴列曰高照，造成大量文蛤暴斃，災情慘重，業者撈起蛤屍欲哭無淚。記者蔡維斌／攝影