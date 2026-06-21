落腳鹽行國中重劃區 南市永康蔦松里活動中心今動土

台南市永康蔦松里活動中心落腳鹽行國中重劃區，今天上午舉行動土儀式，工期約360天，除提供居民集會場域，也將預留開辦公共托育空間。

永康區蔦松里活動中心動土典禮，由市長黃偉哲親自主持，動土前帶領副市長姜淋煌、永康區長李皇興、立委陳亭妃與市議員朱正軒、陳秋萍、黃肇輝、李鎮國、林冠維等人祭拜，期盼施工順利。

黃偉哲表示，蔦松里活動中心選在端午連假最後一天舉行動土典禮，工程總經費4320萬元，總樓地板面積737.92平方公尺，平均每坪約不到20萬元。工程預計360天完工，感謝各界促成地方多年期待建設順利啟動。

黃偉哲指出，蔦松里活動中心位於永康交流道及永康轉運站周邊，交通便利，未來除提供社區居民辦理各項活動及交流使用外，二樓也規劃設置公共托育空間，完善育兒服務，讓活動中心成為兼具幼兒照顧、長者關懷與居民休閒交流全齡共享空間。

永康區公所說明，蔦松里長期以來缺乏合適公共空間辦理各式集會及長者關懷活動，雖然里長推動里內各項活動，即使沒有固定場地，也主動向當地三老爺宮借用空間，以求辦理各活動，因適逢鹽行國中重劃區開闢取得公園用地，始得辦理活動中心新建工程，滿足地方居民長期以來的需求。

永康區公所指出，活動中心規畫興建地上二層建築，一樓設置多功能大禮堂，可供社區集會、政令宣導及各項活動使用；二樓則預留作為公共托育空間，未來由社會局規劃運用。完工後，除可作為里民活動據點，也能提供長者關懷、親子育兒及社區服務等多元功能，實踐「全齡適居、共榮友善」施政理念。

永康區長李皇興進一步表示，除了活動中心及近期已動土的網寮里、二王三合五王里聯合活動中心，公所目前也在辦理三民、西橋、甲頂共3處活動中心設計及發包作業，而設置在立體停車場內的成功里活動中心也即將落成啟用。未來將持續盤點各里公共空間需求，逐步完善基層建設，讓民眾早日享有完善安全多功能公共空間。

台南永康蔦松里活動中心今上午舉行動土典禮，市長黃偉哲、立委陳亭妃等人與會，工期約360天完成。記者謝進盛／攝影

台南永康蔦松里活動中心今上午舉行動土典禮，市長黃偉哲（右五）、立委陳亭妃（右四）等人與會，工期約360天完成。記者謝進盛／攝影