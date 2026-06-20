聽新聞
0:00 / 0:00
嘉義東石龍舟賽慶祝40周年 海上煙火秀吸引萬人朝聖
嘉義縣第40屆龍舟競賽舉辦系列活動，東石鄉公所結合龍舟競賽、藝人演唱會及煙火展演，今晚施放480秒海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭，卡位欣賞、拍攝絢爛煙火，現場氣氛熱烈，但也因車流量暴增，周邊路段交通較為壅塞，散場車潮逐漸疏散。
東石鄉長林俊雄表示，今年端午龍舟競賽吸引全台42支隊伍參賽，現場還提供免費蚵仔粥及在地小吃，今晚活動邀請林義芳、蔡小虎、蔡佳麟及喬幼等藝人接力演出，搭配高空煙火秀，吸引上萬名遊客前來觀賞，為東石帶來可觀人潮，也展現地方節慶活動魅力。
林俊雄指出，龍舟競賽已成為嘉義縣重要端午節慶品牌，今年邁入第40屆別具意義，結合傳統文化、觀光旅遊及在地產業，讓更多人認識東石鄉，但因參與人數眾多，湧入大量車潮，聯外道路車流量較一般假日增加數倍，部分路段交通壅塞，對周圍居民表達誠摯歉意。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。