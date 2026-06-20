快訊

全台19大專校院科系 學術主管資格不符…這所大學6個系最多

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義東石龍舟賽慶祝40周年 海上煙火秀吸引萬人朝聖

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供
嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供

嘉義縣第40屆龍舟競賽舉辦系列活動，東石鄉公所結合龍舟競賽、藝人演唱會及煙火展演，今晚施放480秒海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭，卡位欣賞、拍攝絢爛煙火，現場氣氛熱烈，但也因車流量暴增，周邊路段交通較為壅塞，散場車潮逐漸疏散。

東石鄉長林俊雄表示，今年端午龍舟競賽吸引全台42支隊伍參賽，現場還提供免費蚵仔粥及在地小吃，今晚活動邀請林義芳、蔡小虎、蔡佳麟及喬幼等藝人接力演出，搭配高空煙火秀，吸引上萬名遊客前來觀賞，為東石帶來可觀人潮，也展現地方節慶活動魅力。

林俊雄指出，龍舟競賽已成為嘉義縣重要端午節慶品牌，今年邁入第40屆別具意義，結合傳統文化、觀光旅遊及在地產業，讓更多人認識東石鄉，但因參與人數眾多，湧入大量車潮，聯外道路車流量較一般假日增加數倍，部分路段交通壅塞，對周圍居民表達誠摯歉意。

嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供
嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供

嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供
嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供

嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供
嘉義縣東石龍舟競賽今年邁入第40屆，今晚盛大舉辦海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭。圖／東石鄉公所提供

煙火秀 嘉義 東石

延伸閱讀

嘉縣龍舟賽成為年底選戰前哨戰？ 3縣長、市議員參選人組隊參賽吸睛

影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

2026桃園市長盃龍舟賽今登場 128隊龍舟隊競爭總獎金183萬

科技結合民俗 四川機器人划龍舟、包粽子慶端午

相關新聞

嘉義東石龍舟賽慶祝40周年 海上煙火秀吸引萬人朝聖

嘉義縣第40屆龍舟競賽舉辦系列活動，東石鄉公所結合龍舟競賽、藝人演唱會及煙火展演，今晚施放480秒海上高空煙火秀，吸引上萬人擠爆東石漁人碼頭，卡位欣賞、拍攝絢爛煙火，現場氣氛熱烈，但也因車流量暴增，周邊路段交通較為壅塞，散場車潮逐漸疏散。

菜奇鴨開賣！黃偉哲吃味「比市長受歡迎」開箱20款新品

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」首波民間授權商品開賣！台南市長黃偉哲今天下午在西市場開箱20餘款潮T、馬克杯等民間開發新商品，由於現場「鴨迷」踴躍，黃偉哲也打趣笑稱自己不太開心，因為「菜奇鴨比市長還紅，來看菜奇鴨的人比我的政見說明會還多」。

雲林斗六藝文潮市集盛夏登場 夢幻泡泡秀、不插電音樂打造夏日嘉年華

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，不僅集結50家特色攤位，更結合二崙盛產西瓜，推出吃西瓜挑戰賽、西瓜搬搬樂、親子矇眼挑戰等趣味競賽，搭配不插電音樂、特技表演及夢幻泡泡秀，濃濃盛夏氣息吸引大批親子到場同樂。

28屆「南瀛獎」徵件30日截止 總獎金232萬首獎30萬三名

兩年舉辦一次的第28屆「南瀛獎」徵件進入倒數、30日截止。這屆總獎金232萬元，不分類首獎三名獎金各30萬，已有300多件作品報名。主辦單位今天呼籲全台藝術好手把握機會角逐。

新興毒品「偽裝」電子菸等入侵校園 南市備855劑快篩防堵

新興毒品近年常偽裝成電子煙、咖啡包、糖果及餅乾等形式，外觀難以辨識，對校園安全形成挑戰。台南市教育局表示，今年已訂定電子煙油檢驗及處置流程，並採購855劑新興毒品快篩試劑供各校運用，未來也將配合教育部推動唾液快篩政策，適時採購相關設備與試劑，提升校園辨識及處理效能。

戰鬥陀螺掀起風潮 嘉義百人競技「Go Shoot」熱血開戰

台灣近期掀起戰鬥陀螺風潮，連知名超商都開賣陀螺盲盒，吸引人潮排隊瘋搶。嘉義縣朴子市牛挑灣龍安宮主委林挺毅今天舉辦興家盃戰鬥陀螺比賽，吸引百人報名參賽，大人小孩同場競技，大喊「3、2、1，Go Shoot」，8月8日將在龍安宮再次舉辦比賽，邀請親子組隊參賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。