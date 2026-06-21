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精華地段「一位難求」…永康拖吊場將遷 原址改建立體停車場

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口精華地段，市警局啟動遷移，原址未來朝向興建立體停車場等多功能使用。記者吳淑玲／攝影
台南市永康區拖吊場位在永大路與永大五路口精華地段，市警局啟動遷移，原址未來朝向興建立體停車場等多功能使用。記者吳淑玲／攝影

台南永康區逾廿三萬人，全市人口最多，但議員認為位於永大路精華地段的永康拖吊場，未能發揮土地最大效益，要求遷移並規畫為立體停車場及多目標使用，交通局表示，今年已編列一二○萬元規畫設計，確定將遷到東區拖吊場旁公有地。

議員陳秋萍質詢指出，目前拖吊場原址周邊發展快速，鄰近探索教育公園，停車一位難求，地方期待遷移後能釋出土地活化利用，要求市府加快腳步辦理，去年六月起他積極爭取拖吊場搬遷，市長黃偉哲允諾協助。

市警局長林國清表示，依市長指示，已完成經費概估作業，正著手規畫設計，後續將依程序推動，盼盡速完成搬遷。黃偉哲表態支持，強調只要完成規畫設計，相關程序到位，就立即籌措經費推動工程。

「拖吊場遷移能在市長黃偉哲任內完成動工，相關作業應提前部署，不應再延宕」，陳秋萍要求拖吊場遷出後，立即規畫為公有停車場，該基地屬停車場用地，具備百分之八十建蔽率及百分之九六○容積率的開發條件，市府應提前啟動立體停車場及多目標使用規畫，納入政府機關辦公空間、市民活動中心及公共服務據點等功能，打造兼具停車、行政與公共服務的複合式設施。

交通局長王銘德表示，將配合警察局遷移進度辦理。交通大隊指東區新拖吊場地尚在規畫設計中，粗估場址約兩千三百多坪，完工後預計可容納汽車兩百輛，機車三百輛。

停車場 台南 黃偉哲 拖吊

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