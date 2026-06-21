精華地段「一位難求」…永康拖吊場將遷 原址改建立體停車場

首都選戰升溫，台北市長蔣萬安昨展開連任起手式，與北市黨籍市議員參選人合體造勢，拍攝形象照，並共同喊口號「ＡＩ首都、持續前行」，今晚將再與新北市長參選人李四川合體造勢；民進黨參選人沈伯洋則是一早到景美市場掃街，進攻深藍地盤，第一份宣傳文宣「你的市長」也亮相。

2026-06-21 00:00