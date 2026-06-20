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菜奇鴨開賣 黃偉哲吃味「比市長受歡迎」開箱20款新品

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」首波民間授權商品開賣！台南市長黃偉哲今天下午在西市場開箱20餘款潮T、馬克杯等民間開發新商品，由於現場「鴨迷」踴躍，黃偉哲也打趣笑稱自己不太開心，因為「菜奇鴨比市長還紅，來看菜奇鴨的人比我的政見說明會還多」。

黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨誕生自台南市場及夜市文化，自推出以來深受市民與遊客喜愛，不僅成功帶動市場話題，更逐漸建立具有辨識度的城市品牌形象。

黃偉哲指出，此次透過授權機制引入民間企業參與開發，象徵台南城市IP已逐步建立品牌價值與市場潛力，未來市府將持續透過授權制度，建立更加完善的合作模式，讓更多優質業者共同參與開發，進一步帶動文創、觀光及地方產業發展，創造更多經濟效益與城市行銷成果。

經濟發展局表示，此次授權由東東宏公司取得正式授權，推出包含氣囊支架、潮T、馬克杯、帆布袋、刺繡貼、刺繡吊飾、茄芷袋、玩偶吊飾及公仔等20餘款商品，充分展現菜奇鴨的療癒魅力，並將於西市場正式販售，商品兼具實用性與收藏價值，將市場文化融入生活用品之中，讓民眾在日常生活中也能感受台南市場的獨特魅力。

市場處指出，菜奇鴨與夜奇鴨推出後持續累積高人氣，其中玩偶吊飾與公仔更是粉絲詢問度最高的熱門品項。

除此次授權商品上市外，夜奇鴨玩偶也將由生命樹公司取得授權，預計於7月1日開放線上預購，並於8月起陸續出貨；另由形嶼公司取得授權的夜奇鴨玩偶，也將於8月在西市場販售。

未來市場處將持續蒐集粉絲意見，引進更多民間創意與設計能量，推出多元商品，擴大城市IP影響力。

市場處表示，今年3月及4月於愛國婦人會館推出官方周邊商品後，獲得熱烈迴響，多項商品迅速完售，顯示兩隻萌鴨已累積相當高的人氣與市場潛力。

此次活動選在擁有百年歷史的西市場舉辦別具意義，西市場完成修復再生後，已成為台南重要文化觀光據點，透過歷史場域與城市IP結合，不僅展現市場創新轉型成果，也讓更多民眾認識台南深厚的人文底蘊與產業活力。

立委陳亭妃、市議員沈震東、許至椿等人到場共襄盛舉。

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供

超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供
超人氣「菜奇鴨」首波授權商品今天下午在西市場開賣，市長黃偉哲開箱笑稱比市長還受歡迎。圖／台南市政府提供

台南 黃偉哲

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