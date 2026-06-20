雲林斗六藝文潮市集盛夏登場 夢幻泡泡秀、不插電音樂打造夏日嘉年華

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，不僅集結50家特色攤位，更結合二崙盛產西瓜，推出吃西瓜挑戰賽、西瓜搬搬樂、親子矇眼挑戰等趣味競賽，搭配不插電音樂、特技表演及夢幻泡泡秀，濃濃盛夏氣息吸引大批親子到場同樂。

「涼夏×潮爽市集」利用端午連假舉辦，今天下午安排西瓜搬搬樂、親子矇眼挑戰、吃西瓜大賽、滑滑杯挑戰及套啤酒瓶等趣味競賽，讓大小朋友玩得不亦樂乎；現場還有不插電音樂演出、街頭特技及夢幻泡泡秀，許多家長帶著孩子席地而坐欣賞表演，享受悠閒夏日時光。

雲林縣文化觀光處長謝明璇表示，斗六藝文潮市集系列活動今年邁入第3屆，全年規畫4場大型主題市集，「涼夏×潮爽市集」是第2場活動，以盛夏氛圍為主題，現場匯集在地農特產品、特色美食、青年創業品牌及文創商品，包括土庫四代經營的新洽記花生、元長尹家茶樹精油、台中的雞丫鴨丫滷味及大仁哥文創設計等品牌。

謝明璇指出，斗六藝文潮市集經過3年經營，已成為斗六代表性的市集品牌，累計舉辦18場活動，每場都吸引大批民眾參與。今年夏季場特別以二崙西瓜為主題，透過西瓜搬搬樂、親子矇眼挑戰及吃西瓜大賽等互動遊戲，讓民眾在歡樂氣氛中認識雲林優質農產，也感受盛夏限定的清涼魅力。

文化觀光處也預告，潮市集第3場活動將於10月底舉辦萬聖節小農市集，年底則推出壓軸「聖誕老饕市集」，邀集雲林在地小吃及特色攤商共襄盛舉，持續以不同主題陪伴民眾度過一年四季。

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，吸引許多民眾參與。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，吸引許多民眾參與，文化觀光處長謝明璇（右）與民眾同樂。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，吸引許多民眾參與。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，吸引許多民眾參與。記者陳雅玲／攝影

雲林縣府連續第3年舉辦「斗六藝文潮市集」，今年第2場活動「涼夏×潮爽市集」今在縣府文化觀光處戶外草坪熱鬧登場，現場集結50攤特色攤位。記者陳雅玲／攝影