28屆「南瀛獎」徵件30日截止 總獎金232萬首獎30萬三名

兩年舉辦一次的第28屆「南瀛獎」徵件進入倒數、30日截止。這屆總獎金232萬元，不分類首獎三名獎金各30萬，已有300多件作品報名。主辦單位今天呼籲全台藝術好手把握機會角逐。

南瀛獎1987年創立至今39年，已成台灣藝術文化發展重要平台，見證眾多藝術新星誕生生。這屆徵件分三大類包括平面創作類、空間與複合媒體類、影像與新媒體類，作品尺寸無限制、提供藝術家更大發揮空間。

主辦單位表示，今年徵件資格也放寬限制，本國藝術家及持有居留證外籍創作者都可報名參賽，展現更開闊的國際視野。嚴謹的評審作業到展覽規畫，提供藝術創作者最完整的展示舞台，精準對接當代藝術脈絡。

得獎者除可獲高額獎金與獎座，更將取得官方展覽資格及年度專輯出版的機會，讓創作心血被更多人看見。邀請藝術家把握最後參賽時間，報名採官網線上報名。

南瀛獎獎金30萬元，若作品納入台南市政府文化局典藏則再獲20萬元典藏獎金。類別首獎獎金10萬元、優選獎金5萬元、佳作獎金2萬元及入選獎等。

第28屆「南瀛獎」徵件30日截止，今年總獎金232萬、首獎30萬三名。圖／台南市政府文化局提供

第28屆「南瀛獎」徵件30日截止，今年總獎金232萬、首獎30萬三名。圖／台南市政府文化局提供