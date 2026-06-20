台南整合場館推暑期活動 提供親子留下成長回憶

暑假快到了，台南市長黃偉哲今天宣布推出「童趣台南 我是探險家」暑期系列活動，整合全市25處場館及規劃活動，讓親子家庭在台南留下珍貴成長回憶。

黃偉哲表示，炎炎夏日，室內有冷氣悠遊館或戶外有遮蔭公園遊戲設施非常重要，台南市已設置多處親子悠遊館、兒童館及公共托育機構，持續完善育兒網絡。民國114年統計顯示，台南市親子館入館逾32萬9000人次。

市府指出，「童趣台南 我是探險家」暑期系列活動，將整合全台南市13處親子悠遊館、1處兒童館及11座特色公園遊戲場，並規劃「探險家闖關活動」、「祖父母節親子活動」及「親子館短影音競賽」等活動，讓親子家庭共度美好時光。

市府說明，親子館暑假串聯巡迴活動，今年以「童趣台南 我是探險家」為主題，透過職人故事及趣味任務設計，引導孩子在遊戲中學習、在探索中成長。8月更將結合祖父母節辦理跨世代親子活動，鼓勵祖孫共同參與。