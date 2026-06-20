戰鬥陀螺掀起風潮 嘉義百人競技「Go Shoot」熱血開戰

台灣近期掀起戰鬥陀螺風潮，連知名超商都開賣陀螺盲盒，吸引人潮排隊瘋搶。嘉義縣朴子市牛挑灣龍安宮主委林挺毅今天舉辦興家盃戰鬥陀螺比賽，吸引百人報名參賽，大人小孩同場競技，大喊「3、2、1，Go Shoot」，8月8日將在龍安宮再次舉辦比賽，邀請親子組隊參賽。

林挺毅也說，戰鬥陀螺比賽祭出大獎，前四名分別可獲陀螺界「愛馬仕」UX-00魔導神杖燦金版、UX-00一番賞最末賞紫飛龍、BX-00鳳凰飛質木谷脂也Ver、CX-00戰神伏特。為延續親子互動熱度，8月8日將在朴子牛挑灣龍安宮再次舉辦親子比賽，比賽獎項敬請期待。

興家盃第一屆戰鬥陀螺大賽開放報名即吸引超過百人人預約，現場也有民眾陸續報名，嘉義縣議員黃嫈珺也到場參賽，第一次體驗玩戰鬥陀螺就上手，林挺毅與11歲國小學童黃文塘一起玩戰鬥陀螺，兩人倒數「3、2、1，Go Shoot」發射陀螺，陀螺在競技盤內高速旋轉、激烈碰撞。

林挺毅說，現代許多小孩沈迷手機及平板，家庭親子互動較少，戰鬥陀螺是很好的親子遊戲，孩子和家長可以一起研究，討論陀螺零件搭配與發射技巧，有助增進親子關係及距離，他的乾兒子特別喜歡戰鬥陀螺，他舉辦戰鬥陀螺比賽，盼讓更多親子家庭參與。

嘉義縣議員黃嫈珺到場參賽，體驗戰鬥陀螺競技樂趣，與孩童同場交流。圖／黃嫈珺提供