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防堵鼠類入侵 台南市加強公民有市場及夜市管理

中央社／ 台南20日電

台北鬧鼠患，台南市政府今天表示，將加強督導公、民有市場及夜市環境管理防治，落實防鼠措施，從源頭防堵鼠類入侵。

南市府經濟發展局今天指出，台南將加強防範鼠媒傳染病，公、民有市場及夜市應留意環境整潔，妥善處理廚餘及垃圾，避免成為鼠類覓食來源。

此外，公有市場每月定期辦理環境消毒作業，視需求設置捕鼠用品，透過環境清消、放置捕鼠籠及黏鼠板等整合性措施，加強滅鼠。

經發局呼籲落實「不讓鼠來」、「不讓鼠吃」及「不讓鼠住」等防鼠策略，封閉鼠道，斷絕食物來源，清除堆積雜物及積水容器，減少鼠類棲息空間。

經發局說明，鼠類影響環境衛生，更可能傳播漢他病毒，民眾若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等疑似症狀，應儘速就醫，主動告知旅遊史、職業史、接觸史及群聚史，以利診斷治療。

經發局說，若發現鼠類活動痕跡或老鼠糞尿時，首先開窗保持空氣流通，戴口罩及手套，再以1比9比例稀釋漂白水噴灑消毒，靜置至少5分鐘後，再使用拋棄式紙巾擦拭清理，最後徹底洗淨雙手，切勿直接以掃帚乾掃，以免揚起帶有病毒粉塵增加感染風險。

夜市 台南 老鼠

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