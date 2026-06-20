防堵鼠類入侵 台南市加強公民有市場及夜市管理

年底九合一選戰，端午節民俗盛事嘉縣龍舟競賽，成為政壇另類競技場，今年第40屆龍舟競賽在東石漁人碼頭登場，2天賽程吸引42支隊伍同場較勁，不僅有各界龍舟好手，更有多位現任議員、議員參選人及縣長參選人下場划槳，烈日下展現團隊合作精神，為選舉暖身。

2026-06-20 12:11