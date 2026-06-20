全台唯一！雲林二度入選全球Top7城市 將打造創新平台

2026年度國際智慧城市論壇（ICF）Top7智慧城市名單日前於荷蘭林堡省揭曉，雲林縣再度入選全球Top7，是台灣唯一上榜城市；同時獲頒ICF完整智慧城市社群認證（Full Intelligent Community Certification），成為繼新北市後，全台第二座取得完整認證的城市。

今年ICF論壇由荷蘭林堡省、Brightlands-Limburg及國際智慧城市論壇共同舉辦，以「循環生活：透過創新與在地影響建立永續社群」為主題，來自全球各地城市代表齊聚交流，雲林縣副縣長謝淑亞率團參與論壇。

縣府發布新聞稿指出，雲林縣再度入選全球Top7，是台灣唯一上榜城市，並獲頒ICF完整智慧城市社群認證。謝淑亞表示，雲林沒有直轄市的資源條件，卻能連續兩年躋身全球Top7，並取得完整認證，證明智慧城市並非大型都市的專利。

她表示，近年縣府持續推動智慧農業、數位治理、環境永續、健康照護、地方創生與產業升級，從智慧養殖、AI教育到數位縣民平台，逐步建構出具有地方特色的智慧城鄉發展模式，也讓世界看見農業縣市的轉型潛力。

今年3月，ICF國際訪團曾實地走訪雲林，參訪口湖台灣鯛生態創意園區、智慧教育中心、麥寮台塑工業園區及土庫鎮，實地了解雲林如何將智慧科技融入農漁業生產、教育創新、環境治理與地方文化，並透過社區、產業與公共服務串連。

ICF共同創辦人Lou Zacharilla在論壇開幕時表示，智慧城市的核心已從科技導向，轉變為善用人的智慧，追求「快樂城市」的願景。他認為，城市的價值不在於導入多少科技，而是如何讓居民生活、工作、學習，並從中獲得幸福感。

謝淑亞表示，Lou Zacharilla的理念正是雲林近年推動智慧城市的方向。智慧城市不只是建置AI系統或感測器，而是透過科技回應民眾需求，讓地方成為值得留下、值得回來，也值得被世界看見的家。

謝淑亞此次率團赴荷蘭交流，也參訪林堡省知名的區域創新品牌「Brightlands」。林堡省透過循環材料、健康醫療、智慧服務及農食科技，串聯政府、學研、企業與新創，形成完整的區域創新鏈。

她認為，台灣未來面對高齡化、淨零轉型、AI發展及產業升級等挑戰，需要能整合人才、研發、產業與國際資源的創新平台，雲林未來也將朝此方向布局，讓世界看見台灣，也看見雲林。