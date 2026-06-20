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梅雨喚醒阿里山瀑布群！觀音瀑布雲霧現身 壯麗畫面空拍曝光
梅雨鋒面接連報到，為嘉義大阿里山地區帶來豐沛雨量，也讓沉寂一段時間的山區瀑布重現磅礡水勢。「漫步在雲端的阿里山」臉書粉專版主黃源明近日把握降雨空檔，以空拍機記錄觀音瀑布最新景況，捕捉到瀑布穿梭雲霧、若隱若現的壯麗畫面，引發網友熱烈討論。
黃源明表示，近期天候不穩定，為了拍攝觀音瀑布，他連續3天前往附近制高點守候。首日因飄雨無法起飛，第2天又遇上濃霧籠罩山谷，直到第3天趁著短暫雨歇，才順利完成拍攝；沒想到收工後不久，整座瀑布又迅速被雲霧吞沒，展現山區氣候瞬息萬變的特色。
從空拍畫面可見，雲霧繚繞的峽谷間，白色水瀑自山壁傾瀉而下，與茶園、森林交織成夢幻景致。黃源明透過無人機望遠鏡頭，拍下第2層「飄谷雨瀑布」與第3層觀音瀑布之間「通天坡步道」的受損現況，希望藉此讓外界了解修復難度，並期待未來步道能順利重建，讓遊客再度親近第3層瀑布美景。
位於嘉義縣竹崎鄉文峰村的觀音瀑布風景區，四周群山環抱、峽谷陡峭，園區內共有8座瀑布，兼具飛瀑、吊橋與茶園山景，曾是阿里山熱門健行景點。不過，1999年九二一大地震及後續風災重創園區，封閉長達23年，歷經多年整修後，才於2023年7月重新開放。
然而，去年丹娜絲颱風及豪雨再度造成災情，通往第3層觀音瀑布的通天坡步道路基流失、階梯崩塌，園區目前僅開放至第2層飄谷雨瀑布，票價也調整為30元優惠價。氣溫升高，不少遊客專程前往避暑，關心第3層瀑布何時重新開放。阿里山國家風景區管理處指出，通天坡步道因土石大面積滑落，原址修復難度相當高，加上近年極端氣候頻繁，將委外辦理地質、環境與安全性整體評估，再依評估結果研議修復。
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