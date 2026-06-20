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曾文水庫蓄水率破4成 端午連假遊艇重啟飛鷹峽谷山豬島秘境吸客

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書
接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書

接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，讓南部水情大幅改善，跨嘉南縣市全台蓄水量最大的曾文水庫重現生機，蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，蓄水量朝突破2億立方公尺邁進，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。受水位回升激勵，曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。端午連假4艘觀光遊艇出航，將搭載遊客展開遊水庫，象徵曾文水庫觀光旺季。

觀光遊艇張姓導覽解說員說，2周前曾文水庫蓄水率只有9%，當時水位過低，遊艇航線受限制，只能前往釣魚台，無法抵達山豬島、飛鷹峽谷。近期梅雨挹注，上游集水區大量降雨，水位回升，不僅改善供水情勢，也讓深受遊客喜愛秘境探訪行程重新開放。遊客搭乘遊艇，除可欣賞壯闊的峽谷地形與湖面倒映群山絕美景色，更能近距離感受曾文水庫獨特自然生態魅力。受歡迎飛鷹峽谷，常可見老鷹盤旋天際，伺機俯衝水面捕魚，難得一見生態景觀。

此外，山豬島也是熱門停靠景點，導覽人員播放義大利男高音帕華洛帝的歌劇樂曲，吸引習慣聽音樂前來覓食成群野生山豬現身，成為遊客爭相拍照的趣味畫面。在釣魚台遊客體驗垂釣樂趣，感受湖畔悠閒時光。

水位變化也影響遊客登船便利性。張姓導覽員指出，水位偏低，遊客須從觀景樓一路步行超過100階階梯才能抵達碼頭；水位高，僅需走約38階即可登船。換句話說，水位愈高、登船愈輕鬆。端午連假，水庫蓄水率回升，曾文水庫觀光遊艇接獲團體旅客預約。秘境峽谷、生態觀察、湖光山色及特色互動體驗再度串聯成完整旅遊路線，讓曾文水庫不僅擺脫低水位陰霾，重新點燃觀光熱度，吸引遊客前來感受台灣最大水庫自然魅力。

接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書
接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書

接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書
接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書

接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復，圖為山豬島。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書
接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復，圖為山豬島。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書

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接連幾波梅雨及西南氣流帶來豐沛雨量，全台蓄水量最大的曾文水庫蓄水率從最低不到1成9% ，快速回升至40.7%，久違湖光山色與峽谷秘境隨著水位上升重新展現迷人風貌。曾文水庫觀光遊艇業者宣布，今起已達進入景點「飛鷹峽谷」航行標準，秘境遊程恢復。圖／取自曾文水庫觀光遊艇臉書

釣魚台 曾文水庫 遊艇

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