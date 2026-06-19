免費午餐每年16億「菜金留台南」？青農嘆看得到吃不到

台南市將自9月1日起全面實施公私立國中小免費營養午餐政策，市府每年編列約16億元經費，每餐最高補助56元，市議員陳怡珍指這項由市民納稅錢支持的重要教育福利，不應只照顧學童，更應成為支持在地農業、青農返鄉及地方產業發展的重要政策工具，要求建立「台南在地食材保障機制」，市議員林燕祝則提出將在地採購比例由現行15%提高至30%。

市府教育局回應，去年度學校午餐在地蔬菜使用率已達29.4%，水果使用率46.8%，均高於既定目標，未來將依季節供應情形持續提高在地農產品使用比例。

不過，多位青農指出，在現行採購制度及固定經費限制下，小農、青農不只「看得到吃不到」，更已先蒙其害，有機蔬菜農民已收到通知供貨減量，建議市府邀集青農等相關單位檢討採購機制，兼顧學童營養與在地農業。

台南市農會推廣主任黃文明表示，提高在地食材採購比例，可增加農產品穩定銷售管道，協助青農發展，目前台南已有超過2400名青農完成登錄，分布32個行政區，並成立各區青農分會。不過，多數青農屬小農經營，難以單獨承接營養午餐大量且穩定的供貨需求，通常必須透過聯誼會或跨區整合，才有機會進入供應鏈。

台南市青農聯誼會總會長莊駿堉也說，青農投入精緻、高品質農業，生產成本高於大型農場，加上供貨前仍須經截切、分裝等程序，層層成本壓縮利潤，在固定預算下，有機及精緻農業反而更容易被排除。

新市區青農聯誼會前會長陳正明指出，免費營養午餐上路後，採購端因經費固定，傾向選擇低價食材，高品質及有機蔬菜首當其衝；過去中央廚房採購有機蔬菜每公斤補助10元已取消，有機蔬菜農友近期已被通知減少供貨。

新化區青農聯誼會分會長汪欣儀則表示，曾供應有機蔬菜給台南及新北營養午餐，但農產品受颱風、豪雨影響，產量不穩，簽約後仍須如期交貨，供貨風險高，最後只能退出。

青農表示，每年16億看似大餅，但若採購制度未調整，小農仍難分享商機，市府應邀集教育、農業、供餐業者及青農團體研商採購制度，建立更符合小農需求的供應模式，才能落實地產地消、扶植在地農業。