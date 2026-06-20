受限免費午餐政策制度 台南小農：仍吃不到16億元大餅

台南市推動免費營養午餐，議員主張擴大採用在地食材照顧農民，但多名青農指出，現行採購制度及經費限制，有機蔬菜農友已收到通知供貨減量，小農、青農不僅「看得到吃不到」，更先蒙其害，建議市府邀集相關單位檢討採購機制，兼顧學童營養與在地農業。

台南市農會推廣主任黃文明表示，目前台南超過兩千四百名青農登錄，分布卅二個行政區，成立各區青農分會。不過，多數青農屬小農經營，難單獨承接營養午餐大量穩定供貨需求，須透過聯誼會或跨區整合，才有機會進入供應鏈。建議提高在地食材採購比率，擴增農產品穩定銷售管道，協助青農發展。

台南市青農聯誼會總會長莊駿堉說，青農投入精緻、高品質農業，生產成本高於大型農場，加上供貨前須經截切、分裝等程序，層層成本壓縮利潤，固定預算下，有機及精緻農業反而容易被排除。

新市區青農聯誼會前會長陳正明指出，免費營養午餐上路後，採購端因經費固定，傾向選擇低價食材，過去中央廚房採購有機蔬菜每公斤補助十元取消，有機蔬菜農友近期被通知減少供貨，高品質及有機蔬菜反而首當其衝。

新化區青農聯誼會分會長汪欣儀表示，曾供應有機蔬菜給台南及新北營養午餐，但農產品受颱風、豪雨影響，產量不穩，簽約後須如期交貨，供貨風險高，最後只能退出。

青農表示，每年十六億元經費看似大餅，但若採購制度未調整，小農仍難分享商機，市府應研商採購制度，建立更符合小農需求供應模式，才能落實地產地消、扶植在地農業。