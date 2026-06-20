憂台南免費營養午餐16億預算外流 議員喊提高在地採購

台南市九月起實施公私立國中小免費營養午餐，市府每年編列約十六億元，每餐最高補助五十六元，議員指市民納稅錢支持教育福利，不應只照顧學童，應成為支持在地農業、青農返鄉及地方產業發展政策工具，要求建立在地食材保障機制，將在地採購比率由現行百分之十五提高到百分之卅，市府應允跨局處協調推動。

教育局回應，午餐採購依政府採購法，除價格，食材品質、供貨能力、食安管理及驗收機制均納入評選，建立菜單審查、三級品管及跨局處聯合稽查制度，與農業局合作推廣三章一Q、有機蔬菜及產銷履歷農產品。去年度學校午餐在地蔬菜使用率已達百分之廿九點四，水果使用率百分之四十六點八，均高於既定目標，未來依季節供應情形持續提高在地農產品使用比率。

議員陳怡珍表示，市府近年積極推動新農人及青農返鄉，協助取得產銷履歷、建立品牌及改善農業經營環境，但校園午餐採購制度存在結構性問題，部分學校沿用北農計價公式，大量向外縣市大型供應商採購，造成龐大午餐預算外流，形成「看得到政策、吃不到成果」矛盾。

她說，台南蔬果、稻米及畜產品供應完整，賴清德總統過去當市長推動學校午餐自治條例及同心圓在地採購理念，希望優先採用在地食材，兼顧食安、縮短食物里程，帶動農業發展，要求盤點食材供應能量，優先媒合青農、農會及在地業者進入校園供應鏈，逐年提高在地食材比率，強化農會角色，建立供應資訊平台，整合產量、品項、供貨期程及履歷資料，降低採購資訊落差，並檢討採購制度及計價模式，提升農民競爭力。

議員林燕祝也主張將在地採購比率提高至百分之卅，校園食安應串聯產地、生產、集貨、檢驗、冷鏈配送及供餐各環節，落實「地產地消」，讓「菜金留台南」，穩定支持青農及地方農業。