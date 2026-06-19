快訊

坐擁上億資產卻哭了！86歲女星低價買SK海力士賺百倍 嘆：死前才學會花錢

北市男上班前在家喝啤酒 麥帥一橋開車自撞…酒測值0.07慘了

聽新聞
0:00 / 0:00

黃偉哲北上行銷 稱芒果外銷日韓已逾300噸

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天在新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品，市長黃偉哲表示，截至6月初，台南芒果外銷日本及韓國均已突破300公噸，韓國也宣布延長台灣芒果優惠關稅措施，有助進一步拓展外銷市場。

黃偉哲說：台南擁有全國重要的芒果、酪梨及芭樂產區，長期以來深受國內外消費者喜愛。其中芒果不僅是夏季代表性水果，更成功打入日本、韓國等海外市場，展現台南農產的國際競爭力。他邀請民眾把握產季，選購優質台南農產品，以實際行動支持農民。

黃偉哲指出，市府近年持續推動農產外銷，去年起已三度赴韓行銷台南農產品。韓國政府日前公布下半年配額關稅運用方案，將原訂於6月30日截止的台灣芒果、鳳梨及香蕉5%優惠關稅措施延長至8月15日，較原本30%稅率大幅降低，有助提升台南農產品在韓國市場的競爭力。

農業局表示，此次市府攜手玉井聯興青果生產合作社及新光三越美麗市場設置「台南農特產專區」，透過大型通路展售，協助農民拓展銷售通路。現場集結愛文、玉文、金煌、夏雪、水蜜桃等芒果品種，以及酪梨、芭樂與果乾等加工產品，展現台南農產的多元特色與品質實力。

農業局指出，台南芒果、芭樂等作物的種植面積與產量均位居全國前幾名，市府長期輔導農民透過高品質管理、分級包裝及多元加工應用，並建立更完善的生產管理與品質把關，期盼透過大型通路平台的展售能量，進一步提升農產品市場競爭力。

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供
台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

黃偉哲 芒果 新光三越

延伸閱讀

成功爭取韓國延長芒果優惠關稅 黃偉哲：外銷更有利

高品質獲肯定 韓國宣布延長台灣芒果降稅優惠 我農業部：互惠互利

「芒果界LV」翻車？他吃夏雪芒果懷疑智商稅 網一面倒力挺這品種

法國一顆賣破千元！她扛台灣芒果飛英國 網驚：原來能帶進去

相關新聞

敲碗成功！台南萌翻「菜奇鴨」公仔 明天在最美西市場開賣

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」獲得熱烈迴響，其中民眾敲碗多時的絨毛玩偶吊飾和公仔，確定開賣了，延續萌鴨熱潮並擴大城市品牌效益，台南市場處推動IP授權合作，由民間取得正式授權開發周邊商品，將於6月20日下午在西市場販售，由市長黃偉哲揭曉首波民間授權商品，象徵菜奇鴨從人氣吉祥物邁向城市IP產業化的重要里程碑。

黃偉哲北上行銷 稱芒果外銷日韓已逾300噸

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天在新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品，市長黃偉哲表示，截至6月初，台南芒果外銷日本及韓國均已突破300公噸，韓國也宣布延長台灣芒果優惠關稅措施，有助進一步拓展外銷市場。

嘉義大林「諸羅樹蛙」遊戲場啟用 溜滑梯、攀爬架打造全齡遊憩場域

嘉義縣大林運動公園內新設「諸羅樹蛙」主題兒童遊戲場，縣長翁章梁今天參加啟用典禮，全區採用彈性彩色無縫舖面，且加裝三角遮陽網，打造青蛙攀爬架、溜滑梯，還有共融鞦韆等，打造全齡化遊憩綠帶場域，未來將推動二期工程，再斥資約1500萬元擴充設施。

嘉北車站周邊都計健康幸福城藍圖曝光 嘉市鐵路高架帶動發展

嘉市鐵路高架工程2029年底完工通車，鐵道兩側受軌道分隔空間將重新縫合串聯，為城市發展帶來新契機，配合鐵路高架嘉北車站改建，市府「西區大發展計畫」嘉北車站周邊都市計畫區段徵收案受矚目，將打造「健康幸福城」園區為核心發展主軸。市府都發處日前在當地奉天宮活動中心，舉辦都市計畫變更公開展覽前座談會，吸引大批居民參與，關心發展方向，嘉北車站周邊都市計畫預計年底公開展覽。

成魚僅3公分！台灣特有種「成龍青鱂」 林保署爭取列保育

雲林口湖鄉成龍濕地存在台灣特有種「成龍青鱂」，林業保育署南投分署結合多個單位近期調查，首度系統性掌握族群有三六三○隻，未來每年在夏季繁殖高峰期之前調查，中研院學者盼建立較完整調研資料，爭取列入保育名單或淡水魚類紅皮書。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。