黃偉哲北上行銷 稱芒果外銷日韓已逾300噸

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天在新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品，市長黃偉哲表示，截至6月初，台南芒果外銷日本及韓國均已突破300公噸，韓國也宣布延長台灣芒果優惠關稅措施，有助進一步拓展外銷市場。

黃偉哲說：台南擁有全國重要的芒果、酪梨及芭樂產區，長期以來深受國內外消費者喜愛。其中芒果不僅是夏季代表性水果，更成功打入日本、韓國等海外市場，展現台南農產的國際競爭力。他邀請民眾把握產季，選購優質台南農產品，以實際行動支持農民。

黃偉哲指出，市府近年持續推動農產外銷，去年起已三度赴韓行銷台南農產品。韓國政府日前公布下半年配額關稅運用方案，將原訂於6月30日截止的台灣芒果、鳳梨及香蕉5%優惠關稅措施延長至8月15日，較原本30%稅率大幅降低，有助提升台南農產品在韓國市場的競爭力。

農業局表示，此次市府攜手玉井聯興青果生產合作社及新光三越美麗市場設置「台南農特產專區」，透過大型通路展售，協助農民拓展銷售通路。現場集結愛文、玉文、金煌、夏雪、水蜜桃等芒果品種，以及酪梨、芭樂與果乾等加工產品，展現台南農產的多元特色與品質實力。

農業局指出，台南芒果、芭樂等作物的種植面積與產量均位居全國前幾名，市府長期輔導農民透過高品質管理、分級包裝及多元加工應用，並建立更完善的生產管理與品質把關，期盼透過大型通路平台的展售能量，進一步提升農產品市場競爭力。

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供

台南芒果產季正式登場，台南市政府今天前往新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，市長黃偉哲推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。圖／台南市政府提供