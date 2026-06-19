嘉義大林「諸羅樹蛙」遊戲場啟用 溜滑梯、攀爬架打造全齡遊憩場域

嘉義縣大林運動公園內新設「諸羅樹蛙」主題兒童遊戲場，縣長翁章梁今天參加啟用典禮，全區採用彈性彩色無縫舖面，且加裝三角遮陽網，打造青蛙攀爬架、溜滑梯，還有共融鞦韆等，打造全齡化遊憩綠帶場域，未來將推動二期工程，再斥資約1500萬元擴充設施。

建設處表示，大林運動公園遊戲場設置青蛙攀爬架、青蛙造型方塊高塔滑梯、共融鞦韆、擺盪大索、五項體能組合遊具、五孔轉轉盤、十字型蹺蹺板及彈跳床等遊具，另也增設高中低單槓、雙人漫步機、滑雪器等多元體健設施，重新規畫座椅配置，升級照明設備。

建設處指出，大林運動公園原有操場跑道等休閒空間，再加上全新落成兒童遊戲場，可滿足不同年齡層需求，遊具設計加入地方環境保育指標動物「諸羅樹蛙」，打造專屬大林特色遊憩區，包含主題核心遊具、共融式遊具、高規格防護及全齡體健與景觀優化。

翁章梁說，公園原本規畫更多設計，但因第一期發包不出去所以減項，納入第二期工程，未來完成估計總花費4500萬，包括縣府2500萬、公所2000萬，同時感謝議會通過一鄉鎮一特色公園預算，歡迎大林鄉親多加利用完整的遊戲場，帶孩子來放電、培養感情。

嘉義縣大林運動公園「諸羅樹蛙」兒童遊戲場今天啟用，打造特色溜滑梯、攀爬架等多項遊具。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林運動公園「諸羅樹蛙」兒童遊戲場今天啟用，縣長翁章梁帶著孩童體驗全新遊戲設施。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林運動公園「諸羅樹蛙」兒童遊戲場今天啟用，打造特色溜滑梯、攀爬架等多項遊具。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大林運動公園「諸羅樹蛙」兒童遊戲場今天啟用，打造特色溜滑梯、攀爬架等多項遊具。圖／嘉義縣政府提供