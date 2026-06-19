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台南好果季台北登場 黃偉哲力推芒果、酪梨、芭樂搶攻市場

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
台南市政府今（19）日於新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，攜手新光三越於全台美麗市場據點設置「台南農特產專區」，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。照片／台南市府提供
台南市政府今（19）日於新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，攜手新光三越於全台美麗市場據點設置「台南農特產專區」，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。照片／台南市府提供

台南芒果產季正式登場。台南市政府今（19）日於新光三越台北信義新天地A8「美麗市場」舉辦「台南好果季 甜蜜鮮登場」記者會，攜手新光三越於全台美麗市場據點設置「台南農特產專區」，推廣台南芒果、酪梨及芭樂等當季農產品。市長黃偉哲表示，截至6月初，台南芒果外銷日本及韓國均已突破300公噸，近日韓國也宣布延長台灣芒果優惠關稅措施，將有助進一步拓展外銷市場。

黃偉哲說：台南擁有全國重要的芒果、酪梨及芭樂產區，長期以來深受國內外消費者喜愛。其中芒果不僅是夏季代表性水果，更成功打入日本、韓國等海外市場，展現台南農產的國際競爭力。他邀請民眾把握產季，選購優質台南農產品，以實際行動支持農民。

黃偉哲指出，市府近年持續推動農產外銷，去（2025）年起已三度赴韓行銷台南農產品。韓國政府日前公布下半年配額關稅運用方案，將原訂於6月30日截止的台灣芒果、鳳梨及香蕉5%優惠關稅措施延長至8月15日，較原本30%稅率大幅降低，有助提升台南農產品在韓國市場的競爭力。

黃偉哲也感謝立委陳亭妃，以及外交部、農業部等中央單位共同向韓方爭取相關措施，促成此次關稅優惠延長。由於韓國本地芒果產量有限，且產季較晚，相關措施不影響當地農民權益，也有助深化台韓農業與經貿交流。

農業局表示，此次市府攜手玉井聯興青果生產合作社及新光三越美麗市場設置「台南農特產專區」，透過大型通路展售，協助農民拓展銷售通路。現場集結愛文、玉文、金煌、夏雪、水蜜桃等芒果品種，以及酪梨、芭樂與果乾等加工產品，展現台南農產的多元特色與品質實力。

農業局指出，台南芒果、芭樂等作物的種植面積與產量均位居全國前幾名，市府長期輔導農民透過高品質管理、分級包裝及多元加工應用，並建立更完善的生產管理與品質把關，期盼透過大型通路平台的展售能量，進一步提升農產品市場競爭力。

芒果 黃偉哲 台南 農業部

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