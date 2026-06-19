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嘉義縣龍舟賽邁入第40屆 42隊競技、煙火秀接力登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣第40屆龍舟賽今天登場，縣府隊與議會隊率先開賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第40屆龍舟賽今天登場，縣府隊與議會隊率先開賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣第40屆龍舟競賽今天在東石漁人碼頭登場，共有42支隊伍同場競技，縣長翁章梁今天參加開幕儀式，今年邁入第40屆盛大舉辦，除了端午龍舟賽事外，明天晚上邀請藝人蔡小虎演唱，晚上還有盛大海上高空煙火秀，邀請大家到東石感受端午節慶氛圍。

嘉義東石龍舟賽今年賽事報名踴躍，吸引49支隊伍報名參賽，但因競賽場地及賽程安排限制，最終僅錄取42隊參賽，齊聚東石漁港水域競逐。開幕由縣府隊及議會隊率先開賽，所有隊員在龍舟上奮力划槳，但兩艘龍舟逐漸拉開距離，最終由議會隊領先獲勝。

東石鄉長林俊雄說，東石先天宮提供1800斤蚵仔給遊客品嘗，現場可領取免費蚵仔粥，公所也端出蝦捲、花枝丸等美食，明天下午5時邀請藝人蔡小虎等歌星開唱，晚上8時還有萬眾期待的海上高空煙火秀，煙火施放時長達480秒，海邊視野遼闊，點亮東石夜空。

翁章梁指出，東石鄉因蚵仔而在全台享有一定知名度，龍舟賽邁入第40屆，人氣愈來愈高，吸引許多隊伍報名，感謝各界響應龍舟賽，希望大家取得最好的成績，也歡迎大家連假出遊，品嘗蚵仔故鄉美食，順遊鰲鼓濕地森林園區，欣賞豐富生態資源及候鳥棲地。

嘉義縣第40屆龍舟賽今天登場，共有42隊伍齊聚東石漁人碼頭競賽。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第40屆龍舟賽今天登場，共有42隊伍齊聚東石漁人碼頭競賽。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣龍舟賽邁入第40屆，縣長翁章梁參加開幕儀式為選手加油。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣龍舟賽邁入第40屆，縣長翁章梁參加開幕儀式為選手加油。圖／嘉義縣政府提供

龍舟賽 煙火秀 嘉義 翁章梁

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