敲碗成功！台南萌翻「菜奇鴨」公仔 明天在最美西市場開賣

台南市超人氣吉祥物「菜奇鴨」與「夜奇鴨」獲得熱烈迴響，其中民眾敲碗多時的絨毛玩偶吊飾和公仔，確定開賣了，延續萌鴨熱潮並擴大城市品牌效益，台南市場處推動IP授權合作，由民間取得正式授權開發周邊商品，將於6月20日下午在西市場販售，由市長黃偉哲揭曉首波民間授權商品，象徵菜奇鴨從人氣吉祥物邁向城市IP產業化的重要里程碑。

台南市場處表示，此次授權由東東宏公司取得，商品陣容堅強，包含氣囊支架、潮T、馬克杯、帆布袋、刺繡貼、刺繡吊飾、茄芷袋等20多款生活用品，以及粉絲期待已久的玩偶吊飾與公仔等收藏品，展現菜奇鴨的療癒魅力，並讓台南市場文化以創新形式走入民眾日常。

其中「菜奇鴨」公仔，在去年8月西市場重修開幕典禮首度做為伴手禮亮相，結果大爆紅，民眾到市長黃偉哲臉書留言，也一再敲碗，市府期間推出限量「抽獎」，引來更多民眾要求「能夠買得到」，市場處努力完成各種繁瑣程序，也考量長期營運等，在歷經10個月後終於成功實現讓「菜奇鴨」公仔上市販售。

台南市長黃偉哲表示，菜奇鴨與夜奇鴨誕生自台南市場與夜市文化，短時間內累積大量粉絲，從官方商品熱賣到民間主動洽談授權合作，顯示台南城市IP已逐步建立品牌價值與市場潛力。市府希望透過授權制度，讓更多優質業者共同參與開發，將台南市場文化轉化為具有商業價值與文化特色的創意商品，打造屬於台南的多元IP經濟模式。

市場處代理處長林士群說，菜奇鴨與夜奇鴨推出以來，民眾不斷敲碗新商品，其中玩偶吊飾與公仔更是詢問度最高的熱門品項。夜奇鴨玩偶授權商品也接力由生命樹公司取得授權，將在7月1日線上預購( https://www.facebook.com/share/p/1CzH2arYwx/ )，8月份陸續寄出。

另外，西市場8月份也將由取得授權的形嶼公司開始販售夜奇鴨玩偶。市場處持續蒐集粉絲意見，並透過授權機制引進民間創意與設計能量，讓商品更加多元豐富。

市場處表示，本次活動選在擁有百年歷史的西市場舉辦別具意義。西市場近年完成修復再生後，已成為臺南重要文化觀光據點，透過城市IP與歷史場域結合，不僅展現市場創新轉型成果，也讓更多民眾看見台南深厚的文化底蘊與產業活力。