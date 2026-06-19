嘉北車站周邊都計健康幸福城藍圖曝光 嘉市鐵路高架帶動發展

嘉市鐵路高架工程2029年底完工通車，鐵道兩側受軌道分隔空間將重新縫合串聯，為城市發展帶來新契機，配合鐵路高架嘉北車站改建，市府「西區大發展計畫」嘉北車站周邊都市計畫區段徵收案受矚目，將打造「健康幸福城」園區為核心發展主軸。市府都發處日前在當地奉天宮活動中心，舉辦都市計畫變更公開展覽前座談會，吸引大批居民參與，關心發展方向，嘉北車站周邊都市計畫預計年底公開展覽。

嘉北車站毗鄰嘉義基督教醫院重要醫療資源，市府規畫以健康醫療產業發展為核心，導入健康幸福城概念，透過醫療、照護及健康產業聚落形成，吸引更多人口與產業進駐，成為嘉義市未來重要發展引擎。

嘉北車站周邊都市計畫將配合市府「十大旗艦實踐計畫」西區大發展、樂齡勇壯城及生活運動網等施政藍圖整體規畫。區段徵收範圍約121.16公頃，未來結合交通建設、醫療資源與生活機能，打造兼具居住、就業及休閒功能的新興生活圈。

都發處長許懷群指出，面對極端氣候及永續發展挑戰，規畫特別重視在地環境特色、自然資源保育及防洪需求，優先保留北排水藍綠軸帶及重要交通系統，結合健康幸福城園區整體設計。未來希望在嘉北車站及北排水周邊建構生態水岸社區、濱水商業區及健康醫療產業區，形成兼具生態保育與都市發展的新典範。

根據規畫內容，未來區域將提供住宅、商業、交通轉運、休閒遊憩、醫療照護及就業等多元機能，提升嘉北車站周邊發展量能，有助於建構完善的生活環境，打造適合各年齡層共享的宜居城市。居民對嘉北車站周邊發展藍圖抱持高度期待，認為鐵路高架化完成後，將改變地方發展格局，帶來建設契機，建議市府加速推動，持續傾聽地方需求，讓規畫貼近居民生活。

嘉市府都發處日前在當地奉天宮活動中心，舉辦都市計畫變更公開展覽前座談會，吸引大批居民參與，關心發展方向，嘉北車站周邊都市計畫預計年底公開展覽。圖／嘉市府提供

嘉市府都發處日前在當地奉天宮活動中心，舉辦都市計畫變更公開展覽前座談會，吸引大批居民參與，關心發展方向，嘉北車站周邊都市計畫預計年底公開展覽。圖／嘉市府提供

嘉市鐵路高架工程2029年底完工通車，鐵道兩側受軌道分隔空間將重新縫合串聯，配合鐵路高架嘉北車站改建，市府「西區大發展計畫」嘉北車站周邊都市計畫區段徵收案，將打造「健康幸福城」園區為核心發展主軸。圖／嘉市府提供

嘉市府都發處日前在當地奉天宮活動中心，舉辦都市計畫變更公開展覽前座談會，吸引大批居民參與，關心發展方向，嘉北車站周邊都市計畫預計年底公開展覽。圖／嘉市府提供