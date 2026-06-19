成魚僅3公分！台灣特有種「成龍青鱂」 林保署爭取列保育

雲林口湖鄉成龍濕地存在台灣特有種「成龍青鱂」，林業保育署南投分署結合多個單位近期調查，首度系統性掌握族群有三六三○隻，未來每年在夏季繁殖高峰期之前調查，中研院學者盼建立較完整調研資料，爭取列入保育名單或淡水魚類紅皮書。

中研院生物多樣性研究中心博士黃世彬指出，目前台灣原生種青鱂魚種有噶瑪蘭青鱂、成龍青鱂、弓背青鱂，其中成龍青鱂為特有種，二○二四年才透過學者正式發表命名，多分布在口湖成龍濕地，屬於半淡鹹水域魚類，特徵為有一雙藍色大眼睛、成魚最長也僅約三公分的小型魚。

觀樹基金會環境教育策略長江進富指出，成龍青鱂體型小，因此常受到外來種魚例如大肚魚、吳郭魚、帆鰭花鱂等的競爭與排擠，甚至被吃食，此外，成龍青鱂母魚繁殖有「掛卵」習性，即是將卵掛在臀部等部位孵化，或將魚卵附著於藻類或廢棄漁網上，容易消失。

江進富指出，為制定相關保育行動，日前基金會與生多中心團隊、成龍社區、林保署南投分署、華碩電腦企業志工等，首度進入成龍濕地進行數量清查，成龍青鱂性喜在岸邊、貼近水面等環境游動，因此採目視調查法，遇複雜環境委由專業人員協助。

為防止海水倒灌引來更多外來種入侵導致成龍青鱂面臨消失的危機，調查團隊在成龍濕地旁設置兩個養殖桶來保種，目前每桶約二五○隻，而調研過程也記錄到多種鰕虎魚等水生生物，展現成龍濕地豐富多樣的生態。