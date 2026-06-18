玉米飽滿肥美這原因釀災情 張嘉郡籲中央啟動救助

雲林除了花生，食用玉米今天也傳出災情，立委張嘉郡與農糧署、農改場、虎尾鎮公所等會勘，發現玉米受連日豪雨侵襲，已可採收的玉米出現嚴重腐爛、發霉，呼籲農民若有類似情形，趕緊速報給公所並拍照紀錄，以利加速啟動天災救助程序。

連續強降雨影響，雲林不少正值採收的玉米出現大面積倒伏與泡水腐爛，立委張嘉郡會同農糧署中區分署秘書張文美、農改場斗南分場長陳俊仁、虎尾鎮長林嘉弘、代表會主席陳明聖等人會勘。

虎尾王姓農民指出，他們種植的食用玉米飽滿肥美，眼看都可以採收了，但盤商發現玉米外表雖肥美但卻出現發霉酸臭，盤商拒收，農民眼看心血要有收入了，卻在採收階段全數泡湯，怎不叫人心酸。

農民說，經他們查明原因，係因多日大雨，大量雨水蓄積在玉米穗和莖部連接處，加上雨後放晴，太陽一曬，玉米頭開始發霉腐爛，盤商才拒收，每分地成本約達一萬五千元攏去了了。

為加速協助復耕，張嘉郡呼籲農民若田區有受損情況，務必先拍照存證，並盡速向當地鄉鎮公所通報，以利及早啟動「四方會勘」後，若達到20%災損，即可啟動災害補助，也希望農業部體恤農民，從寬、從速、從簡處理，讓災區早日復耕。

雲林食用玉米個個飽滿肥美，卻因與莖部連接的穗頭受雨水侵襲加上日曬發霉腐爛，眼看就要到手的收入，全告泡湯，農民痛心。記者蔡維斌／攝影

雲林食用玉米個個飽滿肥美，卻因穗頭受雨水侵襲加上日曬發霉腐爛，眼看就要到手的收入，全告泡湯，農民痛心。記者蔡維斌／攝影