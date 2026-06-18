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成功爭取韓國延長芒果優惠關稅 黃偉哲：外銷更有利

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲宣布韓國延長台灣芒果5%優惠關稅至8月15日的好消息。取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲宣布韓國延長台灣芒果5%優惠關稅至8月15日的好消息。取自黃偉哲臉書

台南市長黃偉哲積極拓展農產品國際市場，日前赴韓推廣台南農產品與觀光，特別向韓國重要政經人士提出將關稅優惠措施由原定6月底延長至8月底的建議，獲得韓方正面支持，如今傳來好消息。韓國政府今天公布「下半年配額關稅運用方案」，確認將原訂於6月30日截止的香蕉鳳梨芒果優惠關稅5%措施延長至8月15日，較原本30%大幅降低。

黃偉哲透過社群媒體FB公布此項好消息，指出自去年起三度前往韓國行銷芒果，並與重要政經人士會晤，表達希望將關稅優惠延長至8月底，如今韓國正式拍板定案，確認優惠措施將延長至8月15日，促成台南果農與韓國消費者的雙贏。

黃偉哲也特別感謝立法委員陳亭妃，以及外交部、農業部等中央單位長期與台南市政府合作，透過多元管道持續向韓方爭取延長關稅優惠，共同為台南果農發聲，最終促成這項利多政策。

黃偉哲指出，韓國僅有濟州島少量生產芒果，且產季約於8月開始，若將優惠措施延長至8月中旬，不僅有利於台南芒果出口韓國，也不致影響韓國本地農民權益，因此獲得韓方正面回應與支持。如今韓國政府正式宣布延長優惠措施，顯示台韓雙方農業及經貿交流已展現具體成果，也為台南芒果外銷韓國市場注入強心針。

除了拓展韓國市場有成，黃偉哲表示，今年台南芒果產量及品質均表現亮眼，將持續與各駐外單位合作，期能前往歐洲、日本、韓國、新加坡等重要市場推廣，以擴大台南農產品的國際能見度與銷售通路。除了積極外銷，黃偉哲也同樣重視國內市場，呼籲民眾多多選購台南優質芒果。

韓國延長台灣芒果5%優惠關稅至8月15日，台南市長黃偉哲透露三度前往協商。圖／台南市政府提供
韓國延長台灣芒果5%優惠關稅至8月15日，台南市長黃偉哲透露三度前往協商。圖／台南市政府提供

關稅 黃偉哲 韓國

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