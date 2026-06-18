為故鄉寫詩！台南台江詩歌節四代接力 倡議市民文學

第七屆台江詩歌節，集合老中青少四代的台江詩創作，在端午詩人節的前夕，齊聚台江文化中心劇場，以讀詩念詩的實驗劇場行動，倡議在生活中寫詩，為故鄉寫詩，以母語來念詩，記錄在地人在地事，推動台江市民文學運動，傳承台江歌謠傳統文化。

社大台江分校表示，台江文學起於村廟學堂，清代到日治時期，在地漢學老師吳清連、張覲廷、鄭玉波、李登源等先輩，在海尾、新寮等村落教導子弟，從識字到寫詩創作。為傳承振興台江文學，大廟興學結合台江本土教育，策辦台江庄頭詩的書法展、走讀台江文學地圖，今年在端午詩人節的前夕，邀請老中青少四代齊聚台江文化中心劇場，一起讀詩，一起分享台語文詩詞、歌謠的創作經驗，倡議為家鄉來寫詩，推動台江市民文學運動。

這項台江市民文學運動倡議，有台江詩創作同志鄭新讚、吳銘福、台語文作者黃徙及小城綾子、羅士哲、以及88歲的阿嬤詩人吳愛子、南管班同學、大學生陳煒翰、小學生劉德翼，安南區長魏文貴也響應為台江寫詩念詩行動，創作端午即景的台語詩「慶祝端午吃好料，喙爛直流腹肚枵，妝娗媠款真活跳，台江詩歌入雲霄」，以身作則，邀請區民一起來念詩，讓台江文化響徹雲霄，共同營造文學的台江家園。

台語詩人黃徙說，很開心參加台江詩歌節，朗讀自己創作台江人牽虱目魚、拋手網、討海抓魚的台語詩，代表討海人奮鬥、努力的精神，希望台江詩歌節每一年都舉辦，邀請鄉親及高國中小學都來參加，「五日節就是我們台江詩的節日」。

台江子弟羅士哲老師指出，詩歌就是生活、民俗及日常，此次台江詩歌節彈唱古早的歌謠，希望未來寫台江詩句，創作詩歌，共同營造台江文學風氣。

文化局專委方敏華有感而發，台江劇場是一個無限可能的場合，台江文化季系列活動，從4月開始到現在6月，我們都在創造用土地的聲音、用土地的生命，在回應生活的場域，透過台江詩歌節，每一位分享的老師所創作的內容，都在跟我們敘說跟土地的關係，讓大家可以用不一樣的角度，重新認識台江這塊土地。