台南拚金融布局！資產管理專區將公布範圍 36家業者搶進

配合中央推動亞洲資產管理中心政策，台南市政府規畫籌設「亞洲資產管理中心台南專區」， 近期積極與專家學者交流、蒐集產業意見及金融機構調研等意見，作為台南專區劃設範圍的重要參考， 在與金管會取得共識後即會正式發布專區範圍。

市府期盼結合台南深厚產業基礎、科技創新能量及豐沛民間資本，建構具在地特色的資產管理生態系，打造南台灣金融服務新據點，進一步帶動產業升級、人才培育與國際資金匯聚，為臺南經濟發展注入嶄新動能。

經發局表示，據目前金融機構調研結果顯示，已有36家金融業者 (銀行、證券、投信、保險) 對於進駐專區意願高，比例達83.7%，顯示多數業者而言，對於台南專區的規劃展現高度興趣；在業者進駐模式方面，整體呈現以既有據點進駐或既有據點升格為優先。

市長黃偉哲表示，台南不僅是臺灣歷史文化重鎮，更是全球半導體供應鏈的重要據點，擁有南部科學園區、完整產業聚落及眾多優質企業。隨著產業持續成長，企業對於財富管理、資產傳承、跨境投資及永續轉型等專業金融服務需求日益提升，市府因此積極爭取並規劃設置亞洲資產管理中心台南專區，期望透過金融與產業深度結合，協助企業提升競爭力，同時引導在地資本留在台南、投資台南，形成產業與金融相互支撐的良性循環。

未來台南專區將有助吸引國內外金融機構、專業服務業及高階人才進駐，帶動財富管理、家族辦公室、創新金融及投資顧問等相關產業發展，不僅可提升城市金融服務能量，更能創造優質就業機會，吸引青年人才留在臺南發展，進一步強化台南作為南台灣產業與金融重鎮的地位。

經發局長張婷媛表示，台南兼具深厚製造業基礎、隱形冠軍企業群聚優勢，以及科技產業發展動能與高資產家族企業需求，具備發展資產管理產業的良好條件。未來專區除可協助企業面對世代接班、財富傳承及全球布局等課題外，更可引導資金投入新創產業、智慧科技及永續發展領域，讓金融成為支持產業升級的重要後盾。

經發局指出，未來台南專區可望導入多元且高附加價值的資產管理服務，提供企業與高資產客群更完善的金融支持，包括財富管理與資產配置諮詢、家族辦公室服務、家族企業接班與財富傳承規劃、跨境投融資與海外資產配置、企業併購與股權架構諮詢，以及永續金融與ESG投資顧問等專業服務；同時結合信託、保險、稅務、法律及會計等跨領域專業資源，打造一站式資產管理服務平台，協助企業因應全球布局與產業轉型需求，提升整體競爭力。

此外，考量台南在半導體、精密製造及傳統產業隱形冠軍聚落的發展特性，專區亦可望提供企業上市櫃規劃、員工持股信託、股權傳承安排、研發創新投融資及供應鏈國際布局等客製化金融服務，讓金融服務更貼近產業發展需求。