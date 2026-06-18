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台南龍舟賽開賽！163隊、4057人破紀錄 端午節連假交管一次看

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假交通管制及疏導。圖／台南市政府提供
台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假交通管制及疏導。圖／台南市政府提供

台南市國際龍舟錦標賽昨晚在運河舉行祭江儀式暨開幕典禮，一連4天日在台南運河安億橋至承天橋段登場，台南運河安億橋至承天橋、安平區慶平路（健康三街至安億路）將進行交通管制，請民眾提早改道安平路或永華路，行經活動會場周邊請減速慢行。

端午連假明天開始，市長黃偉哲籲請市民朋友返鄉出遊前可先做好行程規劃，並責成交通局等相關單位持續監控易壅塞路段、即時發布改道訊息及調整塞車道路號誌，請用路人配合警方疏導，避開可能擁擠路段，節省旅行時間。

另中西區海安路二段（民生路至中正路）中央軸帶在端午連假期間（6月19日至6月21日）有「月下海安端午深夜集市」活動，提醒民眾預先規劃改道路線，避免行經可能的交通壅塞路段。

台南市國際龍舟錦標賽今年除集結國內選手，更有來自烏克蘭、西班牙及墨西哥等國際隊伍齊聚共襄盛舉；體育局表示，今年共有163支隊伍、4057名隊職員及選手報名參賽，創下歷年新高。此外，為慶祝運河通航百年，市府特別調整競賽制度，讓各隊至少可參與兩場賽事，並提高獎金額度，總獎金突破150萬元。

市長黃偉哲歡迎民眾把握連假期間前來吃吃喝喝、走走逛逛及為4000餘名選手加油打氣，在運河畔享受舒服、放鬆、應景的端午假期時光。

台南國際龍舟賽在台南運河登場，<a href='/search/tagging/2/端午節' rel='端午節' data-rel='/2/104956' class='tag'><strong>端午節</strong></a>連假周邊停車指引。圖／台南市交通局提供
台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假周邊停車指引。圖／台南市交通局提供

台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假公車指引。圖／台南市交通局提供
台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假公車指引。圖／台南市交通局提供

台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供
台南國際龍舟賽在台南運河登場，端午節連假交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供

端午節 台南 黃偉哲

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