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弱勢青年畢業面臨極大壓力 芥菜種會打造「陪伴教育計畫」支持成長

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
芥菜種會透過「大專助學培力計畫」提供助學支持，更結合自我探索、時間管理、財務規劃及人際溝通等課程，陪伴並協助青年建立自我認同與未來規劃等能力。圖／芥菜種會提供
芥菜種會透過「大專助學培力計畫」提供助學支持，更結合自我探索、時間管理、財務規劃及人際溝通等課程，陪伴並協助青年建立自我認同與未來規劃等能力。圖／芥菜種會提供

六月畢業季，象徵青年邁向人生新階段，但對於脆弱家庭孩子來說，卻可能是支持中斷、獨自面對現實壓力的開始。基督教芥菜種會推動大專助學培力計畫，提供助學支持，更結合自我探索、財務規畫和人際溝通等課程，協助青年建立自我認同和未來規畫等能力，日前在成果發表會上，來自認養家庭的大專青年分享生命故事，展現陪伴教育的重要支持。

芥菜種會南區中心處長游婷婷表示，芥菜種會透過認養服務陪伴青年成長，社會上許多青年來自單親、隔代教養或經濟弱勢家庭，成長過程中需面對經濟和家庭責任壓力，在面對畢業進入職場時，容易在自我認同、生涯規劃與心理上面臨挑戰，芥菜種會透過「陪伴教育」，關著青年學業與經濟需求，更是青年在自我認同、情緒支持與未來方向上的發展。

今年自大學畢業的小欣（化名）分享，自己從小缺乏自信，曾因言語霸凌而否定自我，去年實習期間更因壓力陷入焦慮，體重在短時間內增加20公斤，在培力課程中逐漸學會接納自己的不完美，並重新建立面對未來的勇氣，「人生很長，重新開機就好。」她期許自己帶著這份力量迎接人生下一個階段。

來自認養家庭的阿偉（化名）便是其中一員，原本對畢業後的職涯感到迷惘，不確定自己適合什麼樣的工作，也不知道未來該往哪個方向前進，但在大專助學培力的陪伴之下，他逐漸學會認識自己的特質與優勢，也更能面對情緒與壓力，如今已對未來有了更清晰的目標，並能帶著信心迎接人生下一個階段。

芥菜種會透過「大專助學培力計畫」提供助學支持，更結合自我探索、時間管理、財務規劃及人際溝通等課程，陪伴並協助青年建立自我認同與未來規劃等能力。圖／芥菜種會提供
芥菜種會透過「大專助學培力計畫」提供助學支持，更結合自我探索、時間管理、財務規劃及人際溝通等課程，陪伴並協助青年建立自我認同與未來規劃等能力。圖／芥菜種會提供

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