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阿里山植物園「浮光界」開幕 打造光影美學的高山透明溫室

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供
阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供

阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕對外開放，溫室位於阿里山國家森林遊樂區內，展區以高山植物為核心，展現阿里山森林特有多元物種，結合光影美學與生態感知，結合科普教育與藝術體驗打造森林新場域，有助阿里山國家森林遊樂區發展森林療癒旅遊。

嘉義分署表示，「浮光界」名稱取自阿里山山區雲霧、晨光穿透林間的自然意象，由藝術家透過植物策展手法，結合空間動線設計，呈現高山植物在不同濕度、光線與季節變化中豐富而細膩的生命樣貌，讓遊客在光與霧交會之間，靜靜感受山林生命細緻而安靜的力量。

嘉義分署表示，浮光界溫室內栽植多種以「阿里山」為名的高山植物，作為代表性展示物種，呈現當地豐富的生態多樣性，遊客可在溫室內近距離觀察植物形態與生長特性，從不同角度認識阿里山森林生態，近年國內對森林療癒與自然體驗需求提升，可沉浸式感受自然環境。

嘉義分署指出，浮光界溫室即日起開放，位於阿里山植物園內，場域以結合藝術策展與生態教育為方向，盼民眾在旅遊時更貼近自然，並理解高山植物在環境變遷生存樣態，同時強化環境教育功能，相關資訊可在「阿里山國家森林遊樂區」官方粉絲專頁查詢。

阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供
阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供

阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供
阿里山植物園「浮光界」溫室今天開幕，種植多種阿里山特有植物，全新溫室展覽場域對外開放。圖／嘉義分署提供

阿里山 森林遊樂區

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