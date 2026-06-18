藍軍批學甲爐碴27.9萬噸埋工廠未去化？ 台南環保局說原由

台南市議會國民黨團今舉行記者會，質疑學甲爐碴處置進度，台南市環保局強調，市府始終秉持積極、主動的態度掌握整體進度，全案過程均嚴格遵循「依法行政、公開透明」原則，捍衛環境正義與市民健康的態度不容妥協，面對違法更是絕不姑息。

環保局表示，本案學甲爐碴案所挖除之填埋物總量約 68 萬公噸，已有24.7萬噸去化完成，尚餘約 43.3 萬公噸待處理。其中明祥馨二場剩餘的 15.4 萬公噸填埋物，已要求儘速銷售完畢。另針對各案場進行工程填地，不符相關再利用管理辦法規定情事，其是否涉及廢棄物非法掩埋等疑義，將由司法進一步判決。

關於外界關心全程興業廠房下方約 27.9 萬公噸之填埋物處理情形，環保局說，由於該處廠房具備合法工廠登記且屬合法建築，若強行拆除將嚴重損及第三人權益，故基於信賴保護與比例原則，目前已採取風險控管措施，命清理義務人先行執行環境監測，並嚴格要求未來該廠房若申請變更或拆除執照時，必須立即執行爐碴挖掘清理作業，並未免除其清除義務。另於爐碴未完成清理前，由市府地政局、工務局於地籍資料、建築物使用執照證進行註記。

環保局強調，針對本案採行全國首創之公開機制，包含現場錄影及網路直播清運日誌，要求清理效率並接受全民監督。未來環保局仍將秉持嚴謹態度持續監控，確保土地環境與市民安全獲得最周全的保障。