「街舞首都」7月燃炸嘉市 Hong 10、Dyzee等國際傳奇齊聚尬舞

嘉義市年度街舞盛事「2026街舞首都」全國舞藝競技賽，定7月11、12日在東區體育館熱血登場。今年賽事總獎金高達30萬元，邀集國內外頂尖舞者與評審齊聚，打造接軌國際的街舞嘉年華。市長黃敏惠上午與在地七大街舞團體舉行啟動記者會，透過象徵團結共榮「街舞首都」拼圖儀式，為活動揭開序幕，與舞者互動，號召全台街舞愛好者齊聚來嘉。

記者會由2025年全國運動會街舞項目金、銀、銅牌選手帶來開場演出，並安排嘉義市6名年輕學子向得獎選手進行拜師儀式，象徵街舞文化世代傳承與在地扎根。黃敏惠表示，市府投入資源推動街舞文化向下扎根，將嘉市打造為台灣最具指標性的「街舞首都」。她認為，街舞不僅是年輕世代展現自我的方式，更是城市活力與創意的重要象徵，未來將持續提供更多展演平台，支持青年追逐夢想。

文化局指出，今年賽事規模再升級，規畫四大競賽主軸，包括霹靂舞Battle、全能舞者Battle、排舞競賽及全國各級學校、社團聯合舞展。其中，全能舞者Battle細分為Hip Hop、Popping、Locking與Waacking四大項目，讓舞者各展所長；舞展則結合線上與實體投票，選出最高人氣的「MVP獎」。特別打造中心式舞台設計，搭配四面觀眾席，讓觀眾能近距離、全方位感受街舞魅力。

評審陣容星光熠熠，包括加拿大籍金氏世界紀錄保持者Dyzee、日本Breaking文化推手MASUMI、三屆Red Bull BC One世界冠軍、韓國傳奇舞者Hong 10、越南代表性舞者3T，以及以「鐵椅」風格享譽國際的台灣舞者田家瑜。賽事期間將上演兩場重量級4對4夢幻交流賽。

7月11日由國際評審組成的「國際隊」，對決由猴王、國銓、小馬哥及田家瑜領軍的「台灣明星聯隊」；7月12日由「西岸聯盟」與嘉義在地團隊Lab4帶來Popping觀摩賽。除競技賽事，現場同步推出Popping、Locking、K-pop、Breaking及Jazz等六大主題工作坊，主舞台更安排「Hip Hop全民動起來」互動活動，場外也設有特色市集，結合在地美食與街舞文化商品，邀請民眾共襄盛舉。賽事及工作坊報名至6月26日中午12時截止，相關資訊可至嘉義+1 We Chiayi粉絲團及2026街舞首都活動官網查詢。

嘉義市年度街舞盛事「2026街舞首都」全國舞藝競技賽，定7月11、12日在東區體育館熱血登場。今年賽事總獎金高達30萬元，邀集國內外頂尖舞者與評審齊聚，打造接軌國際的街舞嘉年華。市長黃敏惠上午與在地七大街舞團體舉行啟動記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市年度街舞盛事「2026街舞首都」全國舞藝競技賽，定7月11、12日在東區體育館熱血登場。今年賽事總獎金高達30萬元，邀集國內外頂尖舞者與評審齊聚，打造接軌國際的街舞嘉年華。市長黃敏惠上午與在地七大街舞團體舉行啟動記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市年度街舞盛事「2026街舞首都」全國舞藝競技賽，定7月11、12日在東區體育館熱血登場。今年賽事總獎金高達30萬元，邀集國內外頂尖舞者與評審齊聚，打造接軌國際的街舞嘉年華。市長黃敏惠上午與在地七大街舞團體舉行啟動記者會。圖／嘉市府提供

嘉義市年度街舞盛事「2026街舞首都」全國舞藝競技賽，定7月11、12日在東區體育館熱血登場。今年賽事總獎金高達30萬元，邀集國內外頂尖舞者與評審齊聚，打造接軌國際的街舞嘉年華。市長黃敏惠上午與在地七大街舞團體舉行啟動記者會。圖／嘉市府提供