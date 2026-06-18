馬路種花生？雲林放晴再傳災情 農民哭哭：搶收比不收更慘

雲林地區今天放晴出大太陽，農民搶收的花生曬不到兩天竟大爆芽，農民欲哭無淚說，不搶收放在田裡泡水腐爛，收起來卻冒芽「了錢了工擱嘸補助，真慘！」，因搶收受損不列入天災補助範圍，土庫鎮長陳特凱會勘發現情況的確嚴重，搶收比不收更慘，請求政府依轉作單全面補助。

雲林連下十天雨，正值一期花生採收季，不少花生田泡水受損，政府昨天也啟動天然災害救助，從速從寬從簡認定，每公頃補助並從3萬元提高為3萬6000元，雲林是國內花生主產地，今年一期作栽種約4千多公頃，已搶收約有1至2成。

許多農民早在連續豪雨前就先行搶收，昨天雨勢轉小今天放晴，兩天來農民紛紛把搶收的花生拿出來曝曬，沒想到不到兩天竟大爆芽，有超過一半的曝曬的花生冒出芽，農民苦笑「像種在馬路的土豆！」

農民王允杭說，他種三分地以上，因已成熟可採收，就趕在大雨來前先僱工搶收，原慶幸可保本，免受雨損，沒想到才曬兩天就曝芽，不少還長出葉子，根本無法賣，連當飼料都沒辦法，真是欲哭無淚，不知如何好。

土庫鎮長陳特凱今天獲報偕同農會總幹事黃萬聰、鎮代洪小龍等人趕往會勘，看到路邊曬的花生到處冒芽，情況的確嚴重。農民陳情說，不搶收放在田裡腐爛，還有機會獲補助，他們花錢搶收，連同肥料和工錢，一分地約要1萬5千元，損失比不收還多，爆芽花生沒人要，幾個月心血全泡湯，真慘！

黃萬聰、洪小龍說，花生不收放田裡泡水樣腐爛，搶收起來爆芽，虧了工錢又無法補助，損失更慘，搶不搶收農民真是陷於兩難。

陳特凱指出，土庫1期花生約六百公頃，搶收低價拋售，沒賺錢還算幸運，但有不少搶收爆芽受損情況的確嚴重，因此，建議農政單位能放寬，依轉作單全面性免勘補助，以彌補農民損失。

立委張嘉郡指出，前兩天會勘就發現此情況嚴重，已向農業部反映，希望將搶收受損的花生列入災害補助，目前中央正在研議中。

連日豪雨造成雲林地區不少搶收曝曬的花生爆芽嚴重，卻未列入災害補助，農民欲哭無淚，公所和農會請求政府依轉作單全面補助，減輕農民災損負擔。記者蔡維斌／攝影

連日豪雨造成雲林地區不少搶收曝曬的花生爆芽嚴重，卻未列入災害補助，農民欲哭無淚。記者蔡維斌／攝影