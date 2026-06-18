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日本京都市議員拜會 黃偉哲邀棒球移地訓練、友誼賽促交流
京都市議會議員寺田一博、井上与裕，以及京都日台親善協會會長小島裕史一行10人，今天拜會市長黃偉哲，訪團原定去年11月前來拜會，但受颱風影響取消，此行再度前來，雙方於會中就兩市未來交流方向深入討論，期盼在當前友好基礎上，開拓更廣泛、多元的合作可能。
市長黃偉哲表示，台南市與京都市自2021年締盟以來，在文化、教育、音樂等領域交流成果豐碩。因京都的棒球運動相當盛行，也邀請京都棒球隊可以前來台南移地訓練，或與台南球隊進行友誼賽，期待透過持續深化、拓展兩市交流活動，增進市民間的相互了解，讓兩市友誼持續紮根。
台南榮譽市民、京都市議會寺田一博議員表示，此行與京都日台親善協會一同造訪台南，大家對台灣、台南都非常熟悉。寺田議員說明，他很高興看到兩市在教育、陶藝文化、運河等多元領域都有互動合作，他將在8月與京都教育委員會一同前來討論教育旅行事項，希望能持續推動兩市學生的交流。
京都日台親善協會會長小島裕史表示，該協會的會員對台灣非常有熱情，該協會過去也曾舉辦過京都與台灣學生的交流活動，未來也會盡力促成京都與台南間的交流。
京都市為為京都府的首府、日本千年古都，以豐富的歷史文化聞名。2012年台南市加入「世界歷史都市聯盟」，開啟與京都市的交流。兩市於2021年簽署「推動交流協定」，正式締盟。
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