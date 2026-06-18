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比王寶釧還慘…高鐵聯外軌道苦等21年 嘉市府高掛計時器催中央

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供
嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供

嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。市府以「王寶釧苦守寒窯18年都等到了，嘉義卻等了21年還沒結果」為喻，喊話中央儘速兌現承諾，別讓嘉義淪為交通建設的「板凳球員」。

市長黃敏惠表示，嘉義正扮演「大南方新矽谷」的重要角色，隨著嘉義科學園區持續開發，預計將引進近萬名就業人口，台積電規畫在園區設置5座廠房，若未及早建構高鐵聯外軌道系統，未來恐重演新竹科學園區、南部科學園區長期面臨的交通壅塞問題。

黃敏惠指出，高鐵通車近20年來，高鐵嘉義站旅運量已成長6倍，但從北到南各高鐵站中，僅嘉義站缺乏軌道運輸或台鐵接駁系統。市府主張興建嘉義市區至高鐵站聯外軌道，可採高架輕軌或高架台鐵支線方式，不僅能完善轉乘服務，也攸關大嘉義地區未來產業與城市發展。面對缺工缺料及全台軌道建設競逐加劇，嘉義不能再原地等待。計時器的設置除了提醒中央正視嘉義交通需求，也希望讓市民意識到，每延宕一天，嘉義就可能落後其他縣市一步。

推動高鐵聯外軌道是中央對嘉義發展的重要承諾，交通建設不只是改善通勤環境，更是帶動城市轉型升級的關鍵基礎。即使外界質疑聲浪不斷，市府團隊仍將持續爭取，盼中央儘速將承諾化為具體行動，推動嘉義台鐵至高鐵聯外軌道系統，帶動大嘉義整體發展。

市府加裝高鐵聯外軌道建設計時器，讓人聯想到綠營執政嘉縣府過去曾以「倒數計日器」向藍營執政中央催促建故宮南院往事。2008年總統大選期間，時任總統候選人馬英九曾承諾，故宮院南院將在2012年開館。然而工程進度多次延宕，未能如期兌現承諾。為表達不滿，嘉縣府2015年在故宮南院入口設置毛公鼎造型倒數計日器，以醒目數字記錄開館期限延誤天數，藉此向中央喊話，要求加速建設進程。

隨著完工時程一再推遲，倒數數字最終由正轉負，累計達「負1044天」，成為地方爭取重大建設的代表性象徵。直到時任馮明珠拜會時任嘉義縣長張花冠，雙方達成共識後，這座已運作多年的計日器才正式斷電拆除。

如今，藍營執政嘉市府為爭取高鐵聯外軌道建設再度掛上計時器，不免讓外界聯想到當年故宮南院倒數計日器的政治意涵。相較當年聚焦單一建設開館時程，這次嘉市府訴求是爭取超過21年的軌道建設，希望透過具象化時間壓力，凸顯嘉義長期面臨交通建設資源不足困境，向中央釋出「承諾不能再等待」的強烈訊號。

嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供
嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供

嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供
嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供

嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供
嘉義市政府再度為高鐵聯外軌道建設發聲，今天在嘉義火車站願景館「大嘉義起來搞軌」看板旁，加裝計時器，以數字具體呈現嘉義爭取軌道建設逾21年仍未定案的等待時間。圖／嘉市府提供

中央 高鐵 嘉義

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