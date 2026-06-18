台南將軍漁港浮動碼頭啟用 黃偉哲視察港區稱讚新風貌

台南市將軍漁港更新浮動碼頭設施完工，煥然一新。市長黃偉哲今天視察工程主持啟用典禮，他指出，這不僅全面升級基層漁業基礎設施，保障在地漁民作業安全，也為未來「台南將軍漁港往返澎湖鎖港」的藍色公路新航線做準備。

農業局表示，這次工程特別針對未來可能出現的極端天氣進行全面優化，包含增加泊位量能、強化抗浪結構，並鋪設美觀防滑的面層。局長李芳林說，將軍漁港是在地漁民生計與經濟的命脈，基礎設施現代化是推動地方產業轉型的關鍵。工程完工投入使用，將提供全台南漁民更穩固、美觀且具韌性的泊位空間，讓大家都能安心作業。

黃偉哲期盼碼頭機能全面優化，為漁民打造禦災能力，引領將軍漁港發展為現代化跳島旅遊門戶，結合修護中的觀景平台，將帶動沿海地區產業與觀光繁榮。

黃偉哲感謝水利署南區分署補助8420萬元經費，促成將軍漁港浮動碼頭工程順利完工，不僅大幅提升漁港基礎設施品質，也為港區發展休閒遊憩產業奠定重要基礎。

他表示，市府將參考安平遊艇碼頭成功經驗，逐步完善相關配套設施，開放遊艇停泊與多元海洋休閒服務。未來配合「金澎之星」客輪開航將軍至澎湖航線，可望進一步強化海上交通網絡，提升往返外島便利性，帶動觀光人潮與地方產業發展，讓將軍漁港成為兼具漁業生產、海洋休閒及觀光旅遊功能的重要據點。

黃偉哲表示，將軍漁港除有受歡迎的「將軍吼」音樂節，市府也持續透過各項建設與觀光活動，打造四季皆宜的濱海遊憩環境，讓民眾能夠來此賞海景、品嘗海產、體驗在地漁村風情。

夏季到來還可順遊北門井仔腳瓦盤鹽田、青鯤鯓生命之樹及七股潟湖等知名景點，歡迎全國民眾走訪台南濱海地區，感受獨特的人文風貌與海洋魅力。

市府農業局表示，將軍漁港是市府管轄重要漁港，設籍船隻多達170幾艘，每年漁獲約700公噸，在地方產業舉足輕重。不過原有兩座浮動碼頭因年代久遠，浮筒表面出現脆化損壞，又歷經颱風及西南氣流衝擊受損嚴重，直接影響漁船停泊與漁民日常作業。

「台南將軍漁港往返澎湖鎖港」直航航線開航後，台南及周邊縣市遊客將不需再專程到高雄或嘉義搭船，直接從將軍漁港出發，就能體驗直達澎湖本島捷徑。

新航線預計高端客輪「金澎之星」為主力直達澎湖鎖港。鎖港是澎湖南環旅遊熱門起點獨特地理優勢，旅客下船不需長時間拉車，就可立刻體驗在地特色「小卷夜釣」、「在地浮潛」或開車前往「山水沙灘」享受陽光，到「風櫃聽濤」聆聽浪潮聲。

台南將軍漁港浮動碼頭今啟用，市長黃偉哲視察港區稱讚新風貌。圖／台南市政府提供

台南將軍漁港浮動碼頭今啟用，市長黃偉哲視察港區稱讚新風貌。圖／台南市政府提供